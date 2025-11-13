Taylor Swift: Alle Fakten zur neuen Disney+-Doku-Reihe „The End of an Era“

Taylor Swift: Alle 12 neuen Songs an der Chartspitze – ununterbrochen

Dass die Doku-Reihe sechs Teile haben würde, wussten Fans bereits. Doch nun gibt es erstes Bewegtmaterial.

Die „The Eras“-Tour war für Taylor Swift ein voller Erfolg. Auch wenn die Konzertreihe inzwischen Vergangenheit ist, hallen die Shows weiter nach – nun in Form einer Doku-Reihe, die auf Disney+ erscheinen wird. Jetzt wurde ein erster, zweieinhalbminütiger Trailer zu „The End of an Era“ veröffentlicht.

Feierlaune auch bei Swift

Auf X ließ Taylor Swift zum Trailer-Release ihre Followerschaft wissen: „Ehrlich gesagt kann ich mir keine bessere Art vorstellen, meinen (fast) Geburtstag zu feiern, als mit euch die Eras Tour noch einmal zu erleben! Dieses Mal gehen wir hinter die Kulissen.“

Zum Verständnis: Die Singer-Songwriterin aus Pennsylvania wird am 13. Dezember 26 Jahre alt. Am 12. Dezember wird die Doku-Reihe bei Disney+ veröffentlicht.

Hier „The End of an Era“-Trailer ansehen:

Einmal hinter die Bühne schauen

Der Trailer lässt bereits erkennen, dass die Doku-Reihe einen genaueren Blick hinter die Kulissen der großen „The Eras“-Tournee bietet. In der Serie stehen die Entwicklung der Konzertreihe sowie deren Wirkung auf Swift, ihr Umfeld und ihre Fans im Mittelpunkt.

Plus: Begleitender Konzertfilm

Ebenfalls am 12. Dezember erscheint der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show“. Wie der Titel bereits verrät, wird darin der Abschlussauftritt des Popstars in Vancouver zu sehen sein.