Nach Anschlagsplänen in Wien: So schützt München die Adele-Konzerte

Nach den Ereignissen in Wien erhöht München die Sicherheitsmaßnahmen für Adeles Konzerte.

Nach den vereitelten Terroranschlägen auf die Konzerte von Taylor Swift in Wien stehen nun die Sicherheitsvorkehrungen bei den kommenden Konzerten von Adele in München im Fokus.

Die österreichischen Behörden konnten durch Hinweise eines ausländischen Nachrichtendienstes die geplanten Anschläge auf Swift-Konzerte in letzter Minute verhindern. In München gibt es bisher keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr.

Die Polizei und die Sicherheitsbehörden in München nehmen die Lage jedoch sehr ernst. Ein Sprecher der Münchner Polizei betonte, dass die Sicherheitslage kontinuierlich überwacht wird und bei Bedarf Anpassungen vorgenommen werden können.

„Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nach unseren Erkenntnissen keine konkrete Gefährdungslage“, sagte der Sprecher. „Wir sind sowieso mit ausreichend Polizeikräften vor Ort.“

Die Sängerin Adele wird an diesem Wochenende, am 9. und 10. August, zwei Konzerte auf dem Messegelände in München geben. Sechs weitere Auftritte sind bis Ende August geplant.

Die Veranstalter, in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden, versichern den Fans, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Besucher:innen, Künstler:innen und Mitarbeiter:innen zu gewährleisten.

Auch wenn die Bedrohungslage in Bayern aktuell nicht vergleichbar mit der in Wien ist, bleibt die Polizei wachsam. Fans von Adele können die Konzerte beruhigt besuchen, auch wenn sie sich auf erhöhte Sicherheitskontrollen einstellen müssen.

Das Messegelände wird während der Veranstaltungen von Polizei und Sicherheitsdiensten streng überwacht, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Neben Adele wird auch Coldplay mehrere Konzerte in München spielen. Trotz der bedrohlichen Lage in anderen Teilen Europas gibt es bisher keine Hinweise auf eine erhöhte Gefahr für diese Veranstaltungen.

Der Veranstalter „Live Nation“, der sowohl die Konzerte von Adele als auch von Coldplay organisiert, betont, dass man sich eng mit den Sicherheitsbehörden abstimmt und deren Empfehlungen genau folgt. Auch in Wien, wo Coldplay Ende August gleich vier Konzerte spielen soll, wird die Lage genau beobachtet.