Taylor Swift bringt „Fleabag“-Stars wieder zusammen

Gesichtet bei Swift: Phoebe Waller-Bridge und Andrew Scott rannten Händchen haltend gen Bühne.

Wenn Taylor Swift Konzerte spielt, kommen auch die Promis angejoggt. So auch bei ihren Gigs im Londoner Wembley-Stadion. Neben Stars wie Tom Cruise, Paul McCartney, Prinz William, Greta Gerwig und Hugh Grant konnte auch eine „Fleabag“-Reunion vor Ort gespottet werden.

Gerade als Swift am Sonntag, den 23. Juni, den Song „Style“ anstimmte, konnte man Phoebe Waller-Bridge und Andrew Scott im Backstage-Bereich sehen, wie sie sich mit einem Mal an den Händen griffen und in Richtung Stage liefen, um so den Song aus der Nähe feiern zu können. Scott, der in der zweiten Staffel der Serie den „Hot Priest“ spielte, stand auch für weitere Songs noch mit seiner ehemaligen Schauspielkollegin lächelnd und tanzend zusammen.

Seht hier einen die „Fleabag“-Reunion im Fan-Video.

Obwohl die Show die beiden wieder zusammenbrachte, wird es im TV wohl entweder gar keine oder erst sehr spät eine dritte Staffel der britischen Serie geben. Schließlich ist „Fleabag“-Schöpferin Waller-Bridge aktuell an keinen neuen Episoden dazu interessiert. In Interviews hieß es ihrerseits in der Vergangenheit lediglich, dass sie sich ihren Charakter im Alter von 45 oder 50 Jahren noch mal als spannend für eine Serienerweiterung vorstellen könnte. Konkreter wurde sie aber nicht.