Taylor Swift macht Fans in Polen mit ihren Sprach-Skills glücklich

Das Publikum in Warschau bekam auch ein „Ich liebe dich“ auf Polnisch zu hören.

Taylor Swift befindet sich derzeit auf ihrer „The Eras“-Tour und reist deswegen quer durch Europa. Ende Juli trat die Popsängerin noch im Olympiastadion in München auf und spielte ihre letzten Shows hierzulande. Nun zog die 34-Jährige ins Nachbarland Polen weiter und überraschte dort das Publikum mit ihrer Geschicklichkeit in der polnischen Sprache. Neben lustigen Einführungen gab es zwischenzeitlich auch ein „Ich liebe dich“ auf Polnisch.

Taylor Swift heißt Fans auf Polnisch willkommen

Am Freitag (2. August) gab Taylor Swift ihren zweiten von drei aufeinanderfolgenden Gigs im Warschauer PGE Narodowy. Eingeleitet wurde der von der Performerin mit dem polnischen Gruß „siema“, bevor sie erklärte „milo was poznać“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „schön euch kennenzulernen“.

Später hieß sie die Besucher:innen im Stadion willkommen zur „The Eras“-Tour und machte dem anwesenden Publikum eine Liebesbekundung mit „Ich liebe dich“ auf Polnisch. Weitere Fan-Mitschnitte zeigen außerdem, wie sich die Sängerin nach dem Wohlergehen der Anwesenden mit „wszystko dobrze“ (zu Deutsch: „Alles gut?“) erkundigte und sich an zu einem anderen Zeitpunkt mit „dziękjię“ bedankte.

Im Anschluss an das Konzert schnitten einige Swifties die Videos von Taylor Swifts polnischen Sätze zusammen und teilten sie auf diversen Social-Medien-Plattformen.

Hier reinschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Taylor Swift aktualisiert ihre Setlist

Swifties vor Ort wurden nicht nur mit den polnischen Skills der Sängerin überrascht, sondern durften sich auch über Songergänzungen freuen. Anlässlich des Datums, an dem die „Queen of Pop“ in Warschau auftrat, stimmte sie den FOLKLORE-Hit „August“ an, nachdem sie die Crowd fragte: „Hey, welchen Monat haben wir?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Swift veränderte auch feste Setlist-Komponenten wie den Titelsong „Red“ aus ihrem gleichnamigen Album aus dem Jahr 2012 und „Maroon“ von der 2022 erschienenen Platte MIDNIGHTS, die in Form einer fast fünfminütigen Klavierversion zu einem Medley miteinander verschmolzen.

Nach ihrem dritten Konzert am 3. August in Warschau zog Taylor Swift nach Österreich weiter, wo sie am 8. und 10. August drei Mal im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten wird.