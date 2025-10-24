Ayliva sagt Hannover-Konzert 20 Minuten vor Beginn ab

Wie Ayliva durch eine angebliche Drohung ihres Exfreundes bekannt wurde

Ayliva sagt ihr Hannover-Konzert kurz vor Beginn ab. Damit wurden nun drei Shows ihrer Tour gestrichen. Der Gesundheitszustand der Sängerin scheint kritisch.

Der Gesundheitszustand der Sängerin Ayliva bleibt instabil. Bereits Mitte Oktober 2025 mussten drei Auftritte in Stuttgart abgesagt werden. Nun folgen auch die drei geplanten Shows in Hannover. Besonders bitter: Der erste der Gigs wurde nur 20 Minuten vor Konzertbeginn abgesagt. Die Reaktionen der Fans fallen gemischt aus.

Am Donnerstagabend (23. Oktober) erfuhren die Fans, die bereits in der „ZAG Arena“ in Hannover auf den Auftritt warteten, nur 20 Minuten vor Beginn von der Absage. Ayliva veröffentlichte dazu eine Instagram-Story, in der sie sich direkt an ihr Publikum richtete: „Es tut mir leid, ich weiß, ihr wartet lange draußen und habt wahrscheinlich gehört, dass wir einen langen Soundcheck hatten. Wir haben alles versucht.“

Sie erklärte weiter, man habe „frühzeitig eine Show im Drehstuhl/Rollstuhl geprobt“, doch trotz „starker Medikamente“ habe sich ihr Zustand „extrem“ verschlimmert. Der Auftritt würde die „Gefahr einer Verschlechterung“ erhöhen, so die Musikerin.

Auch weitere Hannover-Shows gestrichen

Am Freitagmittag (24. Oktober) folgte eine weitere Instagram-Story. Darin teilte Ayliva mit, dass auch die beiden anderen geplanten und ausverkauften Konzerte in Hannover aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden müssen. Auslöser sei ein Stich an ihrem Fuß, der sich innerhalb weniger Stunden entzündet habe, sodass sie nicht mehr laufen könne. Eine erneute „ärztliche Untersuchung“ habe eine weitere Verschlechterung ergeben. Das Risiko sei bei weiteren Auftritten „zu hoch“, erklärte die Sängerin in ihrer Story.

Reaktionen der Fans fallen gemischt aus

Auf Instagram folgen Ayliva rund 950.000 Menschen. Einige reagierten verärgert über die kurzfristige Absage. „15 Minuten nach Einlass wird die Show abgesagt, ehrlich? Meine Mädels haben sich ein Jahr lang auf diesen Moment gefreut“, schrieb ein enttäuschter Fan unter den aktuellen Post der Sängerin. In zahlreichen weiteren Kommentaren machten Fans ihrem Ärger Luft: „Ayliva wusste bereits vorher, dass sie angeschlagen ist und auch den Bienenstich hatte. Sowas sagt man rechtzeitig ab und lässt die Leute nicht umsonst anreisen, Hotels zahlen und sich seit über einem Jahr auf diesen Tag freuen“, hieß es in einem weiteren Posting.

Gleichzeitig zeigen viele Fans Verständnis und Mitgefühl für die außer Gefecht gesetzte Musikerin. Mit Botschaften wie „We love u forever Ayliva“ fluteten dutzende Anhänger:innen die Kommentarspalte ihres neuesten Instagram-Posts. Neben Genesungswünschen schrieb eine Nutzerin: „Elif, du hast alles gegeben! Du wolltest es sogar im Rollstuhl probieren!“ Und richtete ein paar Worte an verärgerte Fans: „Bitte habt Verständnis! Ihr dürft traurig sein, ja! Aber bitte tragt keinen Hass in euch! Verteilt Liebe!!“

Dortmund-Konzerte stehen auf der Kippe

Aylivas instabiler Gesundheitszustand und die insgesamt sechs abgesagten Gigs beunruhigen viele Fans. Sie befürchten nun, dass auch die Abschlusskonzerte der „Die Ayliva Tour 2025“ in Dortmund gefährdet sein könnten. Noch besteht jedoch Hoffnung.