Taylor Swift ruft bei den MTV VMAs zum Wählen auf

Bei den MTV Video Music Awards, die am 11. September stattfanden, konnte Taylor Swift gut abräumen. Sie gewann Trophäen unter anderen in den Kategorien fürs Video des Jahres und Song des Sommers (jeweils „Fortnight“), für die Beste Zusammenarbeit (mit Post Malone) und als Artist des Jahres sowie Bester Pop. So konnte man die 34-Jährige häufiger auf der Bühne beim New Yorker Event sehen. Eine Dankesrede nutzte sie, um für die US-Wahl zu sensibilisieren. „Wenn ihr über 18 sind, lasst euch bitte registrieren, um für etwas anderes Wichtiges zu stimmen – die Präsidentschaftswahlen“, so Swift.

Am 5. November 2024 findet die US-Wahl statt und es wird sich entscheiden, ob von den Demokraten Kamala Harris oder von den Republikanern Donald Trump das Rennen um die Präsidentschaft macht.

Taylor Swift pro Kamala Harris

Bei Taylor Swift kommt es wie immer aufs Timing an: Rund eine Stunde, nachdem das TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump am 10. September zu Ende war, ging ihr Instagram-Posting mit der Support-Bekundung fürs Team Kamala auf Instagram live. Zunächst nahm die 34-Jährige dabei auch auf die Debatte Bezug und pushte sich und ihre Follower:innen dazu, dass genau jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um sich weiter zu belesen und schlau zu machen, wie es denn um die politischen Pläne im Land steht. Danach geht sie auf die Fake-KI-Fotos von sich und ihren Fans ein, die Trump selbst im Netz mit der Welt teilte, weil sie den Eindruck vermittelten, der US-Star würde sich für ihn stark machen. Swift dazu: „Kürzlich wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass AI von ‚mir‘ fälschlicherweise Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur unterstützte. Das hat meine Ängste in Bezug auf Künstliche Intelligenz und die Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen geweckt. Das hat mich zu dem Schluss gebracht, dass ich als Wähler sehr transparent über meine tatsächlichen Pläne für diese Wahl sein muss. Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, ist die Wahrheit“.

Im Anschluss folgt ihre deutliche Positionierung, auf die so viele Anhänger:innen von ihr schon so lange gewartet haben: „Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben. Ich stimme für Kamala Harris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie einen Kämpfer brauchen, der sie vertritt.“

Aber auch Tim Walz wird ausgiebiger von ihr erwähnt: „Ich halte sie für eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden. Ich war so ermutigt und beeindruckt von ihrer Wahl des Kandidaten Tim Walz, der sich seit Jahrzehnten für LGBTQ+ Rechte, IVF und das Recht der Frau auf ihren eigenen Körper einsetzt.“

Die Musikerin nimmt ihre Rolle als Vorbildstar ernst und gibt so weitere Informationen an die Hand: „Ich habe meine Nachforschungen angestellt und meine Entscheidung getroffen. Ihr müsst selbst recherchieren, und die Entscheidung liegt bei euch. Ich möchte auch sagen, besonders den Erstwählern: Denkt daran, dass ihr registriert sein müsst, um wählen zu können! Ich finde auch, dass es viel einfacher ist, früh zu wählen. In meiner Story verlinke ich, wo man sich registrieren lassen kann und wo es Termine und Infos zur vorzeitigen Stimmabgabe gibt.

Die „kinderlose Katzenlady“

Am Ende ihres Insta-Statements unterzeichnet sie mit den Worten „Taylor Swift“ und „kinderlose Katzenlady“. Letzteres ist ein Seitenhieb auf Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance, der kürzlich über Amerika sagte, dass es „von einem Haufen kinderloser Katzenfrauen regiert wird, die mit ihrem eigenen Leben und den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unglücklich sind“ – damit bezog er sich auf Kamala Harris. Seine Aussage zog viel Kritik nach sich.

Auf ihrem Pro-Kamala-Foto zeigte sie sich übrigens mit Katze im Arm.