Taylor Swift feiert Chiefs-Sieg und trotzt Gerüchten um Fake-Beziehung

Taylor Swift nutzte die Pause ihrer „Eras“-Tour, um bei Travis Kelces erstem Saisonspiel dabei zu sein.

Taylor Swift sorgte beim Saisonauftakt der Kansas City Chiefs am 5. September 2024 wieder einmal für Aufsehen, als sie ihren Partner Travis Kelce beim Heimspiel im Arrowhead Stadium unterstützte. An der Seite von Kelces Eltern jubelte sie ihrem Freund und den Chiefs euphorisch zu, während diese gegen die Baltimore Ravens gewannen. Der Besuch beim Spiel folgt auf Gerüchte, die Beziehung der beiden sei ein reiner PR-Stunt.

Kein NFL-Merchandise in Sicht

Die Sängerin war bereits in der vergangenen Saison regelmäßig bei den Spielen ihres Freundes anwesend, was viele Fans zu begeisterten Nachahmungen ihrer Spieltag-Looks inspirierte. Die Chiefs-Outfits, die sie bei früheren Spielen trug, waren sofort nach ihren Auftritten ausverkauft.

Doch bei diesem Spiel entschied sich Swift gegen NFL-Merchandise und wählte einen von Versace entworfenen Look. Die 34-Jährige erschien diesmal in einem Denim-Korsett-Top, kombiniert mit Daisy Dukes und dunkelroten Overknee-Stiefeln aus Lackleder. Sie rundete ihr Outfit mit goldenem Schmuck und einer Louis-Vuitton-Handtasche ab.

Die ersten Gerüchte über die Beziehung zu Kelce kamen auf, als sie im September 2023 zum ersten Mal ein Spiel im Stadion besuchte. Seitdem bestätigten die beiden ihre Beziehung häufig öffentlich durch gemeinsame Auftritte. Diese sind jedoch eine Besonderheit in der Historie von vergangenen Beziehungen der US-Amerikanerin. Besonders die Beziehung zu ihrem vorherigen Partner, Joe Alwyn, verlief hauptsächlich privat.

Taylor Swift jubelt, die Chiefs gewinnen – Zufall?

Die Kansas City Chiefs starteten mit einem Sieg gegen die Ravens in die neue Saison und streben den dritten Super Bowl in Folge an. Mit einem erneuten Gewinn würden sie ein historisches Ziel erreichen, das noch keinem Team zuvor gelungen ist.

Neben ihrem modischen Einfluss hatte die Anwesenheit der Sängerin in den Stadien auch positive Auswirkungen auf die Zuschauerzahlen der NFL, die in die Höhe schossen. Mit einer Bilanz von zehn Siegen und drei Niederlagen, während Swift auf der Tribüne saß, wird sie von den Chiefs-Fans als Glücksbringer betrachtet.

THIS WAS HER REACTION WHEN A FAN GAVE HER THE FRIENDSHIP BRACELET 😭pic.twitter.com/QcT79ACqSl — Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) September 6, 2024

Die Trennungsgerüchte um Swift und Kelce, die vor dem Spieltag kursierten, wurden von Kelces PR-Team umgehend als Fälschung zurückgewiesen. Taylor Swift wird im November ihre „Eras“-Tour in Kanada fortsetzen, während Travis Kelce und die Chiefs weiter auf ihrem Weg zum nächsten Super Bowl kämpfen.