Billie Eilish ruft zur Unterstützung von Kamala Harris auf

„Wählt, als ob euer Leben davon abhinge – denn so ist es“, drängt Billie Eilish über Instagram.

Der Pop-Olymp wählt weiter seine Seite in Sachen US-Präsidentschaft: Nachdem sich kürzlich Taylor Swift zu den Wahlen äußerte, ist nun Billie Eilish dran.

Billie Eilish stimmt für Kamala Harris

Wie ihre Musikkollegin auch, unterstützt die Sängerin die demokratische Kandidatin und aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris. Wem sie ihre Stimme geben wird, teilte Billie Eilish über ihren Instagram-Account mit. Ihr Bruder Finneas O’Connell, mit dem zusammen sie ihre Musik schreibt, ist gleicher Meinung und daher ebenfalls in der Videobotschaft an die Fans dabei.

„Wir können nicht zulassen, dass Extremisten unser Leben kontrollieren“

„Wählt, als ob euer Leben davon abhinge – denn so ist es“, rufen die beiden auf. Auch eine Erklärung ihrer Wahlentscheidung liefert das Geschwisterpaar. „Sie kämpfen, um unsere reproduktive Freiheit, unseren Planeten und unsere Demokratie zu schützen“, begründet Billie Eilish ihre Stimme für Harris und deren Vizekandidaten Tim Walz. Finneas fügt hinzu: „Wir können nicht zulassen, dass Extremisten unser Leben, unsere Freiheiten und unsere Zukunft kontrollieren.“ Gegenkandidat in der Wahl ist auf Seiten der Republikaner der ehemalige US-Präsident Donald Trump.

Geschwister nutzen National Voter Registration Day

Die Lösung: Wählen gehen! Im öffentlich zelebrierten Rennen um die Präsidentschaftswahlen in den USA können prominente Unterstützer:innen tatsächlich das Zünglein an der Waage sein. Sichern Stars wie Billie Eilish oder auch Taylor Swift einer kandidierenden Person Unterstützung zu, schlägt das also nicht nur in den Medien Wellen. Der Aufruf von Billie Eilish und Finneas kam zusätzlich zeitlich bedacht: Das Video ging am Tag der Wahlregistrierung (National Voter Registration Day) online. Beide verweisen im Video also direkt darauf, wo man sich sofort zum Wählen registrieren lassen kann, um den Wahlstatus einzusehen und seine Stimme früher abzugeben.