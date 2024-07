Travis Kelce jubelt Taylor Swift in Gelsenkirchen zu

Taylor Swifts erster Auftritt in Gelsenkirchen fand mit ihrem (euphorischen) Freund Travis Kelce statt.

Taylor Swift eröffnete am Mittwoch (17. Juli) ihre „The Eras Tour“ in Deutschland – und zwar in Gelsenkirchen, alias Swiftkrichen. Ein großes Highlight für viele Fans war nicht nur Swifts Auftritt, sondern auch die Anwesenheit ihres Freundes, des NFL-Stars Travis Kelce.

Der 34-Jährige jubelte seiner Freundin von der VIP-Loge aus zu, während sie dreieinhalb Stunden lang ihre größten Hits performte. Die Sängerin begeisterte ihre 60.000 Swifties in der Veltins-Arena nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer beeindruckenden Sprachkenntnis. „Guten Abend“, rief sie ihren Fans auf Deutsch zu und fügte hinzu: „Schön, euch zu sehen.“

„Kannste knicken“

„Das ist meine erste Show in Deutschland und der wundervollste Start“, schwärmte Swift. Sie zeigte sich sichtlich gerührt und begeistert von der Energie ihrer Fans. Besonders rührend war der Moment, als sie traditionell während des Liedes „22“ einem kleinen Fan ihren Hut aufsetzte und die Show stoppte, um einen durstigen Konzertbesucher mit Wasser zu versorgen. „Ich habe Songs von ‚Red‘ noch nie in Gelsenkirchen gesungen. Es ist so toll, das heute zu tun“, sagte sie. Ihre letzte Tournee in Deutschland liegt ganze neun Jahre zurück. Zuletzt besuchte Swift das Land im Rahmen ihrer „1989 World Tour“ im Jahr 2015.

Auch der Moment während ihres Liedes „We Are Never Ever Getting Back Together“, bei dem im Original an einer Stelle „Like ever“ gerufen wird, wurde von ihrem Tänzer Kameron Saunders für die deutschen Fans übersetzt. Die Sängerin hielt ihm das Mikro im passenden Moment hin und anstatt „Like ever“ überraschte er die Fans und sang „Kannste knicken“. Überraschungssong des Abends, abseits der fest bestehenden Setlist, waren „Superstar“ und „Invisible String“ im Gitarren-Akoustik-Set. Im Rahmen des Piano-Akoustik-Set spielte sie „Slut“ sowie „False God“.

Travis Kelce als Überraschungsgast des Abends

Nicht nur Taylor Swift, sondern auch Travis Kelce zog die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Der Footballstar nutzte die Zeit vor dem Trainingslager der Kansas City Chiefs, um seine Freundin nach Deutschland zu begleiten. In Shorts, grün-schwarz kariertem Shirt und mit Kappe auf dem Kopf verfolgte er das Konzert und genoss die Show sichtlich.

Die Fans hofften auf einen besonderen Moment, in dem Kelce auf die Bühne kommen würde – ähnlich wie bei einem London-Konzert, als er überraschend an Swifts Seite auftrat. In voller Kostüm-Montur und mit einem breiten Lächeln gesellte sich der NFL-Star zu Swift und ihren Tänzern und sorgte für begeisterte Jubelstürme im Wembley-Stadion.

Der Auftritt von Kelce fand während des Intros von „I Can Do It With A Broken Heart“ statt, einem Song aus der neu hinzugefügten „Tortured Poets“-Ära der Show. In einem aufwändigen Sketch trug er seine Freundin zu einer herzförmigen Couch, während zwei Tänzer sie scheinbar wieder zum Leben erweckten, indem sie ihr Kostüm von einem weißen Kleid in ein glitzerndes Pailletten-Set verwandelten.

Seit Beginn der Beziehung unterstützt sich das Paar gegenseitig in ihren erfolgreichen Karrieren. Kelce, der während der NFL-Saison von Swift Fan-Support bekam, erklärte in einem Interview: „Wir sind beide auf unsere Karrieren fokussiert und lieben, was wir tun. Wenn ich nur eine Chance habe, ihr meine Unterstützung deutlich zu zeigen, dann tue ich das.“

Doch trotz der vielen flehenden Kommentare deutscher Swifties in den sozialen Netzwerken blieb dieser Wunsch unerfüllt. Travis Kelce verfolgte das Konzert von den Rängen aus, was die Fans entzückte.

Abseits der Bühne: Taylor Swift und Travis Kelce in Deutschland

Auch außerhalb der „Eras Tour“- Shows genießen die 34-Jährige und ihr Freund ihre Zeit in Deutschland offenbar sehr. Das Paar residiert der „Bild“ zufolge im luxuriösen Breidenbacher Hof in Düsseldorf. Am Mittwochnachmittag landete Taylor mit ihrem Privatjet in Düsseldorf, bevor sie sich in die Tiefgarage des Hotels chauffieren ließ.

Nach der Eröffnungsshow wird Swift noch zwei Konzerte in der Schalke-Arena spielen – am Donnerstag, 18. Juli, und Freitag, 19. Juli. Danach geht es weiter nach Hamburg für Auftritte am 23. und 24. Juli und nach München für Shows am 27. und 28. Juli.