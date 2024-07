Taylor Swift live in Gelsenkirchen: Setlist, Videos, Fotos der Show

Taylor Swift hat in Gelsenkirchen ein Set mit 45 Songs gespielt – Fotos und Videos der Show hier.

Taylor Swift hat Gelsenkirchen im Sturm erobert – am Mittwochabend (17. Juli) spielte die Künstlerin die erste von drei Shows in der ausverkauften Veltins-Arena. Gleich zu Beginn zeigte sich der Charme der US-Amerikanerin, denn sie begrüßte ihr Publikum mit einem einstudierten „Willkommen zur ,Eras Tour‘. Guten Abend“.

Bei Taylor Swifts Shows filmen und sezieren die Swifties gern jede Bewegung – schließlich könnte sich ja eine versteckte Botschaft dahinter verbergen. Ihre Liebe zu Katzen zeigt sie womöglich mit dieser kleinen Geste – sie leckt sich die Pfötchen wie ein Stubentiger:

Auch im „1989“-Set werden ein neues Outfit und das dazu passende Mikrofon registriert.

Freund Travis Kelce ist mittlerweile bei der 13. Show der „Eras“-Tour anwesend – auch hier schauen die Fans ganz genau hin.

Während der Ablauf des Konzerts im Großen und Ganzen einstudiert ist und sich Taylor Swift wortwörtlich von Ära zu Ära beziehungsweise Album zu Album hangelt, gibt es im Set dennoch jede Nacht noch etwas Platz für Überraschungen. Für die erste Show der „Eras Tour“ in Gelsenkirchen spielte die Sängerin ein Mashup aus „Superstar“ und „Invisible String“ auf der Gitarre, mit „Slut!“ und „False God“ folgte anschließend ein weiteres Überraschung-Mashup am Klavier.

Auch die Bühnenkulisse kann sich sehen lassen – so wurden unter anderem in kürzester Zeit Tribünen aufgebaut oder eine ganze Hütte im Wald errichtet:

Taylor Swift: Die Setlist der ersten Show in Gelsenkirchen

Intro (The Alchemy/Fearless/End Game/Speak Now/gold rush/TTPD/evermore/Red/Lavender Haze/Lover/Bejeweled)

Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Fearless

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Red

Red – Intro

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Speak Now

Speak Now – Intro

Enchanted

reputation

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

folklore / evermore

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

marjorie

willow

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

The Tortured Poets Department

Female Rage: The Musical

But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart

Überraschungssongs

Superstar / invisible string

„Slut!“ / False God

Midnights

Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejewelled

Mastermind

Karma