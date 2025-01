Team Scheisse, ZSK, Pöbel MC und La Rey treten bei AfD-Gegendemo auf

Die Gegendemo zum AfD-Bundesparteitag in Riesa am Wochenende steht. Hier alle Infos.

Initiiert vom bundesweiten Bündnis „Widersetzen“ findet am Samstag, den 11. Januar, in Riesa in Sachsen eine Demo gegen den angekündigten Bundesparteitag der AfD statt. Unter dem Motto „Auf nach Sachsen – gemeinsam stabil bleiben gegen die AfD“ sind mittlerweile 170 Busse angemeldet, die aus ganz Deutschland nach Riesa reisen, um der AfD die Stirn zu bieten.

Was konkret geplant ist

Starten soll der Anti-Rechts-Aufmarsch um 06.30 Uhr mit einer Blockadeaktion. Weiter geht es dann mit einer Demonstration vom Bahnhof zur Arena um 07.45 Uhr bevor um 09.00 Uhr mit einer Kundgebung und einem von der Initiative „Kein Bock Auf Nazis“ organisiertes Musik- und Kulturprogramm der Widerstand in die zweite Runde geht.

Direkt vor der Kongresshalle, wo der Bundesparteitag stattfindet, wird es Live-Musik geben. Dabei am Start: Team Scheisse, ZSK, Pöbel MC und La Rey.

„ Es ist spätestens jetzt Zeit, klare Kante zu zeigen“

In der Pressemitteilung heißt es von ZSK-Sänger Joshi dazu: „Es ist spätestens jetzt Zeit, klare Kante zu zeigen.“ Und weiter: „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir nach Riesa fahren und die Proteste unterstützen. Das ist das Mindeste, was wir als Musiker tun können.“