Telekom Electronic Beats und Musikexpress liefern dir jede Woche spannende Podcast-Folgen und Interviews mit Artists aus dem Nachtleben.

Es gibt einen Podcast, der die Größen des Nachtlebens, der Clubkultur und des Künstlerdaseins ans Mikrofon holt? Ja, na klar! Und was noch besser ist: Wir servieren Euch die beliebtesten Podcasts der ersten Staffel auf einem Silbertablett. Hier und jetzt. Elektronisches Futter, bevor Ihr Euch an die zweite Staffel des Podcasts macht, die wir Euch ab heute präsentieren. Wer sich fragt, was das überhaupt für ein Podcast sein soll, sperrt genau jetzt seine Lauscher auf, denn wer kann sein Werk besser beschreiben als die Kollegen vom Telekom Electronic Beats Podcast persönlich:

Westbam

Westbam machte elektronische Tanzmusik mainstream-tauglich, zu der heute die halbe Stadt stampfen geht. Anfang der 90er legte er den Grundstein für Deutschlands größten Indoor-Rave „MayDay“ und die „Loveparade“. Maximilian Lenz formte die Technokultur mit zu dem, wie wir sie heute kennen. In was wir uns montagnachts vor lauter Freude kopflos fallen lassen und gar nicht mehr rausfinden. Westbam widmete sich aber nicht von Anfang an der elektronischen Musik, sondern fühlte sich zunächst im Punk zuhause. Erst als er nicht nur stur Song an Song reihte, wie es in den 80ern meist gang und gebe war, sondern Platten vermischte, verschrieb er sich dem Techno. Und ein bisschen Afrika Bambaataa schwingt sowieso immer mit, wenn der gebürtige Münsteraner die deutsche Clubgeschichte im hier zu findenden Podcast von Telekom Electronic Beats von hinten aufrollt.

DJ Hell

Helmut Josef Geier ist 55 Jahre alt und die Frage, wie lange er das mit dem Plattendrehen denn noch machen will, bekommt er viel zu oft zu hören. Aber was soll er denn schon tun? Die Leidenschaft brennt zu sehr und selbst er hat das Lebenselixier noch nicht zusammenbrauen können. Damals als DJ Hell noch zu den Jungspunden gehörte, fand er irgendwie seinen Weg aus der oberbayerischen Provinz an die Oberfläche in München, wo er zuerst New Wave und Punk auflegte und dann zu Techno, House und Electroclash fand. Der Getriebene wird seinem Größenwahnsinn gerecht und herrscht bald als Resident im Tresor und Watergate über die schwitzende, rauschende Menge. Heute, mit 40 Jahren Nachtleben auf dem Buckel, tourt er immer noch durch Clubs zwischen Los Angeles und Tokio, verkuppelt Fashion mit elektronischer Musik und eckt an. Außerdem sprach er für besagten Podcast in ein Mikrofon und teilte seine Weisheiten vom DJ-Pult.

Cookie

Bevor Heinz „Cookie“ Gindullis mit schlappen 21 Jahren seine eigene Bar eröffnete, war er Tellerwäscher. Der Tellerwäscher ist nun tot, stattdessen lebt sein eigenhändig gegründetes, kleines Imperium im Berliner Nachtleben. In seiner ersten Bar – einem heruntergekommenen, feuchten Raum – gab es einen DJ und diejenigen, die damals dieses Feuchtgebiet dienstags und donnerstags nicht scheuten, erlebten mit vollen Händen mit, wie sich das „Cookies“ ganz hoch an die Spitze weltbekannter Clubs feierte. Cookie ist heute kein Clubbesitzer mehr, stattdessen hat er einen Michelin-Stern für sein Veggie-Restaurant „Cookies & Cream“. Wie das passiert ist, erzählte er vor einiger Zeit höchstpersönlich und machte die Aufzeichnung seiner wilden Geschichten kurzum zum drittbeliebtesten Podcast der ersten Staffel Telekom Electronic Beats.

Für diejenigen, die jetzt Bock auf 44 Minuten und 18 Sekunden Fritz Kalkbrenner bekommen haben oder sich mal ein bisschen was zum Thema Selbstvertrauen geben wollen, sollten sich den SoundCloud-Kanal von Telekom Electronic Beats lieber mal etwas genauer anschauen. Außerdem präsentieren wir Euch hier jetzt die zweite Staffel des Podcasts – auf ein Neues elektronische Beatmacher in Plauderlaune.

