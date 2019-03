The Black Keys sind mit neuem Song „Lo/Hi“ zurück

Foto: Promo. All rights reserved.

The Black Keys sind Dan Auerbach (l.) und Patrick Carney.

The Black Keys haben ihren ersten Song seit fünf Jahren veröffentlicht. „Lo/Hi“, so der Titel, wurde von Dan Auerbach und Patrick Carney in Nashville geschrieben und produziert und ist der erste musikalische Output des Duos seit dem 2014er-Albums TURN BLUE.

Nach der Veröffentlichung des sechsten Black-Keys-Albums versuchten sich sowohl Sänger und Gitarrist Dan Auerbach als auch Schlagzeuger Patrick Carney mit anderen Projekten aus. Auerbach veröffentlichte sein Solo-Album WAITING ON A SONG, während Carney seine Produzenten-Skills bei der Arbeit an Calvin Johnsons Album A WONDERFUL BEAST verfeinerte.

Hört euch „Lo/Hi“, den Vorboten eines möglichen siebten Black-Keys-Albums, hier an:

Kooperation