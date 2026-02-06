The Black Keys kündigen neues Album PEACHES! an

The Black Keys veröffentlichen am 1. Mai 2026 ihr neues Album PEACHES!. Zudem erschien die Single „You Got To Loose“ und zwei London-Shows wurden angekündigt.

Am 6. Februar 2026 veröffentlichte die Band The Black Keys ihre neue Single „You Got To Lose“. Im Zuge dessen kündigten sie ein neues Album und zwei Shows für den Sommer 2026 in London an.

Album erscheint im Mai 2026

Dan Auerbach und Patrick Carney kündigten bei der Veröffentlichung ihrer neuen Single das neue Album PEACHES! an. Als Erscheinungsdatum ist der 1. Mai 2026 vorgesehen. Die Ankündigung erfolgte über das Label Easy Eye Sound/Parlophone Records.

Zudem wurden zwei Konzerttermine im Rahmen ihrer Tour bekannt gegeben, die vom 1. Mai bis zum 1. September 2026 stattfinden wird. Nach einigen Stops in den USA kommen die beiden nach London und spielen am 31. August 2026 im Eventim Apollo und am 1. September in der O2 Academy Brixton. Tickets für beide Shows sind ab dem 13. Februar 2026 um 10 Uhr via Ticketmaster erhältlich.

Neue Single mit emotionalem Hintergrund

Die neue Single „You Got To Lose“ hat insbesondere für Sänger Dan Auerbach einen emotionalen Hintergrund. Im Song singt er: „Man muss verlieren / Man kann nicht immer gewinnen…“ Die Single entstand zu einer Zeit, als der Musiker sich um seinen mittlerweile verstorbenen Vater kümmerte, der an Krebs erkrankt war. Bei der Arbeit an dem Song handelte es sich um eine unausgesprochene Einigung zwischen dem Duo, die Dan Auerbach etwas Ablenkung verschaffen sollte. Darüber berichtete „NME“.

Über das Album sagte Dan Auerbach: „Wir haben kein Album aufgenommen. Wir haben einfach nur gejammt, so nach dem Motto: Das ist für uns.“ Weiter erklärte er: „Richtig ursprünglich, in einem Moment, in dem die Nerven blank lagen, haben wir einfach nur geschrien. Wir haben viel durchgemacht und versucht, uns aufzumuntern. Ich glaube, dass die Krankheit meines Vaters dazu geführt hat, dass mir alles egal war und ich einfach mal schreien wollte.“

