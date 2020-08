„The Devil All The Time“: Der erste Trailer zum neuen Netflix-Thriller ist da

Tom Holland ist diesmal nicht als Spiderman unterwegs: In „The Devil All The Time“ mimt er einen gewalttätigen Jugendlichen zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg.

Das sieht mehr als vielversprechend aus: Am Donnerstag, den 13. August 2020, hat Netflix den ersten Trailer zu dem neuen Psychothriller „The Devil All The Time“ (auf deutsch: „Das Handwerk des Teufels“) veröffentlicht – und es wird wahrlich düster. In dem neuen Filmprojekt übernimmt kein Geringerer als „Spiderman“-Darsteller Tom Holland die Hauptrolle, an seiner Seite spielen Robert Pattinson, Riley Keough, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett und Pokey Lafarge. Schaut Euch den Trailer zu dem Thriller hier an:

Die Verfilmung des Buch-Bestsellers von Donald Ray Pollock wird von Regisseur Antonio Campos auf die Leinwand gebracht, als Produzenten fungieren Jake Gyllenhaal, Randall Poster, Riva Marker und Max Born. In einer Pressemitteilung wird die Handlung des Films wie folgt zusammengefasst: „In Knockemstiff, Ohio und den benachbarten Hinterwäldern versammeln sich finstere Gestalten – ein unheilvoller Prediger (Robert Pattinson), ein verschrobenes Paar (Jason Clarke und Riley Keough) und ein korrupter Sheriff (Sebastian Stan) – um den jungen Arvin Russell (Tom Holland), während er gegen die bösen Mächte kämpft, die ihn und seine Familie bedrohen.“

Weiter heißt es über die Netflix-Produktion: „In der Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg zeichnet Regisseur Antonio Campos‘ „Das Handwerk des Teufels“ eine verführerische und grausame Landschaft, in der die Gerechten gegen die Korrupten antreten. Mit Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett und Pokey Lafarge in den Hauptrollen ist diese spannende, fein gewebte Erzählung eine Adaption von Donald Ray Pollocks preisgekröntem Roman.“ Mehr über die Story verrät auch der neue Trailer nicht – also heißt es wohl weiterhin Geduld üben. „Das Handwerk des Teufels“ wird ab dem 16. September 2020 auf Netflix verfügbar sein.