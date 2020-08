„Fargo“: Die 4. Staffel kommt im September 2020

Chris Rock auf der „FX Networks‘ Star Walk Winter Press Tour“ am 9. Januar 2020 in Pasadena, Kalifornien.

Lose basierend auf dem gleichnamigen Film der Coen-Brüder wurde „Fargo“ seit 2014 zu einer der beliebtesten Serien überhaupt. Nach drei erfolgreichen Staffeln sollte im April eigentlich die 4. Staffel starten, jedoch wurde die bereits fortgeschrittene Produktion aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie bis auf Weiteres eingestellt. Jetzt bestätigte der US-Fernsehsender FX, dass die Produktion noch diesen Monat fortgeführt soll. Mehr noch: Die US-Premiere ist bereits für den 27. September angesetzt.

Die Anthologie-Serie präsentiert in jeder Staffel eine neue Geschichte. Diesmal spielt sie in den 1950er-Jahren. Zwei Mafia-Clans in Kansas City, Missouri – eine italienisch und eine afroamerikanisch – schließen vorerst Frieden, indem sie sich bereit erklären, Kinder mit ihrem Feind zu tauschen, wobei jeder den Sohn des anderen großzieht. Neben Chris Rock sind auch Jason Schwartzman, Jack Huston, Ben Whishaw, Jessie Buckley, Salvatore Esposito, Jeremie Harris und Andrew Bird zu sehen.

Ein Starttermin für Deutschland ist noch nicht bekannt. Zuletzt veröffentlichte der Streaming-Anbieter Netflix die Folgen der dritten Staffel jeweils einen Tag nach ihrer US-Ausstrahlung.

Seht Euch hier den Trailer zur vierten Staffel von „Fargo“ an:

Die Besonderheit von „Fargo“ besteht darin, dass jede Staffel völlig neue Figuren bietet und dazu noch in einem anderen Jahr spielt. In der ersten Staffel lieferten sich Martin Freeman und Billy Bob Thornton ein großartiges Schauspiel-Duell. In der zweiten Staffel spielten dann Kirsten Dunst und Jesse Plemons in einer Geschichte, die einige Jahrzehnte in der Vergangenheit angesiedelt war. In der dritten Staffel, die mit einem Rückblick ins Jahr 1989 und Ost-Berlin beginnt, übernahm Ewan McGregor („Trainspotting“) gleich zwei Hauptrollen und räumte für seine Darbietung einen Golden Globe ab.