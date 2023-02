„The Flash“-Trailer: Fans wollen Christian Bale als Batman erkannt haben

Der Trailer zum angekündigten „The Flash“-Film, der beim Super Bowl ausgestrahlt wurde, wird derzeit im Netz heiß diskutiert. Darin wollen Fans Christian Bale als Batman auf seinem Batmobil erkannt haben – Bale spielte ihn zwischen 2005 und 2012 in der „The Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan.

The Flash official trailer is here! At the 1.55 mark is a Batman and Batmobile resembling Christian Bale…

I will loose it in the cinema if he cameos!! #TheFlashMovie pic.twitter.com/wNxz1XgFwM

— Mike Cortesi (@MikeCortesi) February 13, 2023