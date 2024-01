Christian Bale wird 50: Die besten Fotos seiner Karriere

Am 30. Januar 1974 wurde der Oscar-Gewinner geboren. Heute feiert er seinen 50. Geburtstag.

Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seitdem Christian Bale das Licht der Welt erblickte. Mit seinem Geburtstag feiern wir ein Ausnahmetalent, das zu erstaunlichen Verwandlungen auf der großen Leinwand in der Lage ist.

Der wandelbare Christian Bale

Seine Schauspielkarriere begann bereits im Kindesalter. Schon mit seiner Hauptrolle in Steven Spielbergs 1987er Kriegsdrama „Das Reich der Sonne“ machte er sich einen Namen. Aber spätestens mit seiner Darstellung des arroganten Patrick Bateman im 2000er „American Psycho“ und der vier Jahre späteren Glanzleistung im wirr-manischen „Der Maschinist“ lernten Cineastist:innen seine schauspielerischen Vielseitigkeit kennen.

Wofür Bale außerdem berühmt ist: seine Fähigkeit, für Rollen physisch an die Grenzen zu gehen. Nachdem er den makellosen Bateman und kurz darauf den ausgemergelten Fabrikarbeiter („Der Maschinist“) gab, wurde er ab 2005 zum muskelbepackten Batman in der Trilogie von Christopher Nolan. Der britisch-amerikanische Mime zeigt immer wieder seine uneingeschränkte Bereitschaft, seinen Körper für die Kunst zu transformieren. Auch mit seiner Darbietung in „Vice – Der zweite Mann“ von 2018 konnte er als Dick Cheney mit Bauch, Halbglatze und verstellter Stimme erneut überraschen.

Mit einer beeindruckenden Liste von Auszeichnungen, darunter einen Oscar für seine Nebenrolle in „The Fighter“, hat Bale Kritiker:innen beeindruckt und das Publikum fasziniert. Wir wünschen Christian Bale zu seinem 50. Geburtstag nur das Beste!