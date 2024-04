Erste Einblicke: Christian Bale als Frankenstein-Monster

Der Schauspieler stellt seine Wandlungsfähigkeit erneut unter Beweis.

In einer Neuinterpretation des 1935er Horror-Klassikers „Frankensteins Braut“ wird Christian Bale die Rolle des Frankenstein-Monsters übernehmen. Nun ist das erste Bild von Bale in seiner neuen Rolle aufgetaucht – und der Schauspieler ist kaum wiederzuerkennen.

Modernes Monster

Mit einem geschundenen Körper und der berühmten Monster-Narbe am Kopf ist Bale die Verwandlung komplett gelungen. Dass es sich bei dem kommenden Film um eine Neuinterpretation handelt, dürfte man daran erkennen, dass das Monster eine Tätowierung trägt. In geschwungener Schrift steht „Hope“, also „Hoffnung“, auf seiner Brust.

Auch ein Bild von Frankensteins Braut, gespielt von Jessie Buckley, wird in dem Instagram-Post gezeigt. Die blasse Schauspielerin beweist mit schwarzer Farbe im Gesicht und einem leeren Blick ebenfalls, dass das Remake genauso schaurig werden könnte wie die Version von vor 90 Jahren.

Seht hier die ersten Bilder:

Bale zeigt wieder seine Verwandlungskunst

Der Schauspieler ist bekannt dafür, sein äußerliches Erscheinungsbild für seine Rollen radikal zu verändern. Während er als „Batman“ noch muskelbepackt war, spielte er in „Out Of The Furnace“ einen heruntergekommenen Fabrikarbeiter – Bale nahm für die Rolle 27 Kilo ab. Noch tiefer ging er für das Drama „The Machinist“ in seine Vorbereitungen. Monatelang habe er sich nur von einem Apfel und einer Tasse Kaffee pro Tag ernährt. Bei einer Körpergröße von 1,83 Metern wog er nur noch 54 Kilo. Und nur ein halbes Jahr später stand er wieder als Batman vor der Kamera – Bale nahm dafür in den Film in sechs Monaten 45 Kilo zu. Eine weitere Transformation: Christian Bale als Dick Cheney in „Vice“.

Die Neuauflage des Frankenstein-Films wird am 02. Oktober 2025 in die deutschen Kinos kommen. Neben Bale und Buckley sollen auch Stars wie Penélope Cruz und John Magaro im Horror-Streifen zu sehen sein.