Vor zehn Jahren erschien mit THE ’59 SOUND das zweite Album von The Gaslight Anthem aus New Jersey. Aus diesem Anlass geht die Rockband um Brian Fallon nach dreijähriger Pause wieder auf Tour. Außerdem kündigen sie eine Art verspätete Bonusversion von THE ’59 SOUND an.

Auf der THE ’59 SOUND SESSIONS betitelten Veröffentlichung sollen unveröffentlichte Aufnahmen und Demoversionen aus den damaligen Sessions sowie ein Cover von „God’s Gonna Cut You Down“ zu hören sein. Erscheinen soll THE ’59 SOUND SESSIONS am 15. Juni 2018 via SideOneDummy auf CD, LP sowie auf farbiger LP als Deluxe-Version mit 60-seitigem Fotobuch.

Gaslight Anthems „The ’59 Sound Sessions“-Tracklist:

The ’59 Sound God’s Gonna Cut You Down Patient Ferris Wheel Miles Davis & The Cool Placeholder High Lonesome Great Expectations Our Father’s Son Film Noir

The Gaslight Anthem veröffentlichten bisher fünf Alben, zuletzt erschien 2014 GET HURT. Sänger Brian Fallon hat seitdem zwei Soloalben veröffentlicht. Am 28. und 29. Juli treten The Gaslight Anthem im ausverkauften Kölner Palladium auf.