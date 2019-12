Brian Fallon: Albumrelease, Tourdaten und neue Single

Das wird Dich auch interessieren





Der US-amerikanische Singer-Songwriter Brian Fallon hat neue Informationen zu seinem bevorstehenden dritten Studioalbum veröffentlicht. Die Platte wird den Titel LOCAL HONEY tragen und am 27. März 2020 über sein eigenes Label „Lesser Known Records“ und „Thirty Tigers“ erscheinen.

„LOCAL HONEY“-Artwork:

„LOCAL HONEY“-Tracklist:

When You’re Ready 21 Days Vincent I Don’t Mind (If I’m with You) Lonely for You Only Horses Hard Feelings You Have Stolen My Heart

„LOCAL HONEY“ bei Amazon.de vorbestellen

Mit „You Have Stolen My Heart“ hat Fallon außerdem einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album samt dazugehörigem Video geteilt. Der Song wurde von Grammy-Gewinner Peter Katis produziert, der bereits mit The National, Death Cab For Cutie, Interpol und Frightened Rabbit zusammengearbeitet hat.

„‚You Have Stolen My Heart‘ ist mein direktester Versuch eines Liebesliedes“, so Fallon in einem offiziellen Statement, „ich wollte ein Lied, das sich nicht bewusst ist, was es ist oder nicht ist, es soll einfach ehrlich sein. Der Rhythmus hat ein fast calypsoartiges Gefühl in einem Americana-Song.“

Ab April 2020 wird der Musiker sein neues Material dann mit auf Tour nehmen. Dabei wird er unter anderem in sieben deutschen und einer österreichischen Stadt Halt machen.

Brian Fallon live – 2020 hier sind die Termine:

27.04. Berlin – Huxley’s Neue Welt

28.04. Hamburg – Docks

29.04. Frankfurt/Main – Batschkapp

30.04. Nürnberg – Löwensaal

01.05. Köln – Carlswerk Victoria

02.05. München – Muffathalle

03.05. Wien – Arena

12.05. Stuttgart – LKA Longhorn

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Fallon machte sich Anfang der 2000er-Jahre als Sänger und Gitarrist der US-amerikanischen Rockband The Gaslight Anthem einen Namen. Ihr Debütalbum SINK OR SWIM erschien 2007, vier weitere sollten folgen, bevor die Band schließlich 2015 eine Pause auf unbestimmte Zeit bekanntgab.

2018 kamen Fallon, Alex Rosamilia, Alex Levine und Benny Horowitz schließlich pünktlich zum zehnjährigen Geburtstag ihres zweiten Albums THE ’59 SOUND erneut zusammen. Mit einer Reihe Konzerte feierten The Gaslight Anthem die von der Kritik hochgelobte Platte ein weiteres Mal, versicherten aber nachdrücklich, dass man aktuell nicht an neuem Material arbeite.

LOCAL HONEY ist das dritte Soloalbum von Fallon. Sein Debütalbum PAINKILLERS veröffentlichte er 2016, zwei Jahre darauf erschien das Nachfolgewerk SLEEPWALKERS.