The Gaslight Anthem auf Tour 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf – und Albumankündigung

Wie versprochen, werden The Gaslight Anthem dieses Jahr auf Tour gehen. Das kündigte die Band jetzt auch offiziell an.

Nach dem The Gaslight Anthem 2015 eine Pause angekündigt hatten, waren sie seitdem nur 2018 für eine kurze Tour zur Feier des 10. Jubiläums ihres Albums THE ’59 SOUND zusammengekommen. Vor einigen Tagen hatte Sänger Brian Fallon überraschend die Reunion der Band angekündigt.

Auf Instagram postet er ein Bild der Gruppe und schrieb dazu: „Hallo zusammen, Brian hier. Ich enttäusche Euch nur ungern, aber ich muss Euch mitteilen, dass es weder eine ‚Handwritten Tour‘ zum 10. Jubiläum noch einen Dokumentarfilm geben wird … Ich freue mich jedoch sehr, allen mitteilen zu können, dass The Gaslight Anthem als Vollzeit-Band zurückkehrt. Wir werden in den nächsten Tagen viele Tourdaten bekannt geben. Wir fangen auch an, neue Songs für unsere sechste LP zu schreiben. Wir freuen uns sehr auf die Zukunft und auf ein Wiedersehen. Wir möchten Euch danken, dass Ihr bei uns bleibt. Bleibt dran! – Brian, Ben, Alex und Alex.“

Details zum neuen Album wurden allerdings noch nicht bekannt. Die aktuelle Tour soll im August mit Terminen in Europa starten, und ab Mitte September in Nordamerika fortgeführt werden. In Deutschland wollen The Gaslight Anthem Konzerte in Berlin, Köln, München und Bremen spielen. Außerdem wird die Band beim Open Flair Festival in Eschwege und beim Rocco del Schlacko in Püttlingen auftreten.

Tickets für die Tour können ab 29. März mit dem Passwort tga2022 hier erworben werden. Am 1. April startet dann der reguläre Vorverkauf.

The Gaslight Anthem aus New Jersey entwickelten sich seit ihrem Debüt SINK OR SWIM 2007 zu den wichtigsten Vertretern des melodischen Punkrocks. Bruce Springsteen zählen sie zu einem ihrer größten Einflüsse. Vor der Bekanntgabe der Pause erschien zuletzt ihr fünftes Studioalbum GET HURT.