The Killers kündigen neue Single „The Man“ an

The Killers feiern 2017 ihr kleines Comeback. Klein, weil sie nie wirklich weg waren; Comeback aber doch, weil ihr bisher aktuelles Album BATTLE BORN bereits fünf Jahre alt ist. Dieses Jahr melden sich Brandon Flowers und Co. in voller Montur zurück: Auf Twitter zum Beispiel posten sie immer wieder Schnappschüsse von Fotosessions mit Anton Corbijn in der Wüste Nevadas, von Flowers im Cabrio vorm Casino, von Flowers mit „The Man“-Jacke vor einem Motel-Pool und so weiter. Ihr fünftes Album soll am 20. September erscheinen, eine neue Single schon im Laufe dieser Woche.

„The Man“, so der Name des neuen Killers-Songs, erscheint am 14. Juni 2017. Auf Twitter posteten sie bereits ein Snippet:

Bei einem Konzert in Atlantic City am Samstag spielten The Killers erstmals einen anderen neuen Song, der so neu gar nicht ist: „Run For Cover“ schrieb Flowers schon 2008 während der Sessions für DAY & AGE. Hört das Ding hier: