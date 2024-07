The Killers unterbrechen ihr Konzert in London, um Englands EM-Sieg zu zeigen

Nach dem epischen Sieg stimmten die Rocker sofort „Mr. Brightside“ an.

The Killers untermalten Englands Sieg gegen die Niederlande im Halbfinale der Europameisterschaft 2024 mit „Mr. Brightside“. Am Mittwoch unterbrach die Band während ihres Auftritts in der O2 Arena in London ihre Show, um die letzten Momente des 2:1-Sieges der Engländer auf der Leinwand zu zeigen (wodurch die Mannschaft im Finale am Sonntag gegen Spanien antreten kann).

Kurz nach dem Abpfiff schoss weißes und rotes Konfetti in den Bühnenhimmel, und die Killers feierten den Anlass, indem sie sofort mit „Mr. Brightside“ loslegten – der Hit aus den 2000er-Jahren hat sich mit 408 Wochen am längsten in den britischen Single-Charts gehalten und ist außerdem der drittmeistverkaufte Song aller Zeiten in Großbritannien.

In den sozialen Medien postete die Gruppe eine Reihe von Fotos, die das Ereignis festhielten, mit der Bildunterschrift: „Heute Abend haben wir für England gespielt.“

Im Juni zeigten die Killers ihre Wertschätzung für zwei der beliebtesten Künstler Manchesters, indem sie „True Faith“ von New Order spielten und „Ten Storey Love Song“ von den Stone Roses coverten. Während ihrer Tournee durch Großbritannien hat die Band „Come Dancing“ von The Kinks gecovert und während ihres Aufenthalts in Dublin eine Anspielung auf „The Sweetest Thing“ von U2 gegeben.

Vor ihrer Europatournee traten die Killers als Headliner beim Governors Ball auf und zollten mit einer Coverversion von Yeah Yeah Yeahs‚ „Maps“ einem weiteren Hit aus den 2000ern Tribut.