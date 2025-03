The Notwist: Alle Bands aus dem Weilheim-Universum im Überblick

Das musikalische Universum der Weilheimer Band The Notwist ist groß. Grund genug, uns einmal Projekte der Gruppe rund um die Brüder Micha und Markus Acher anzusehen.

ACID PAULI

(München)

IDM/Electronica/House

Früher nur DJ-Alias von Martin Gretschmann, mittlerweile auch dessen musikalisches Kernprojekt als Produzent.

Beste Platte: MST (2012)

SPIRIT FEST

(München)

Psych-Folk/Indie-Pop

Im Rahmen des Notwist-Festivals „Alien Disko“ gegründete Band, bestehend aus Markus Acher, Cico Beck, dem Briten Mat Fowler sowie Saya und Takashi Ueno aka Tenniscoats.

Beste Platte: MIRAGE MIRAGE (2020)

3 SHADES

(München)

Folk/HipHop/Kraut/Experimental

Stilistisch offenes Projekt, das die Achers zusammen mit dem Münchner Gitarristen Ivi Vukelic und dem Songwriter und F.S.K.-Drummer Carl Oesterheld ins Leben riefen.

Beste (und einzige) Platte: THANK GOD FOR BEATNIKS (2009)

ALIEN ENSEMBLE

(Weilheim)

Jazz

2010 von Micha Acher gegründetes Ensemble, in dem mit Karl Ivar Refseth und Andi Haberl zwei weitere Notwist-Mitglieder spielen.

Beste Platte: ALIEN ENSEMBLE (2014)

LALI PUNA

(Weilheim)

Indietronic

Band von Markus Achers Ex-Partnerin Valerie Trebeljahr, Markus Acher spielte bis 2017 den Bass.

Beste Platte: FAKING THE BOOKS (2004)

POTAWATOMI

(Weilheim)

Noise/Jazz

Frühes Instrumental-Projekt beider Acherbrüder zusammen mit Lali-Puna-Drummer Christoph Brandner und dem Nürnberger Bassklarinettisten Rudi Mahall.

Beste Platte: NOISY LE GRAND (1995)

LOVEBRAIN & DISKOTÄSCHCHEN

(München)

Jazz

Projekt von Posaunist Mathias Götz, der solo auch Teil des Alien-Transistor-Labelkosmos ist und beim Alien Ensemble und in der Hochzeitskapelle spielt. Andi Haberl ist auf dem Debüt an den Drums vertreten, Micha Acher am Sousaphon.

Beste (und einzige) Platte: LOVEBRAIN & DISKOTÄSCHCHEN (2017)

TIED & TICKLED TRIO

(Weilheim)

Jazz/Elektro-Pop/Dub

Bereits in den Neunzigern gestarteter Genrehybrid mit stetig wechselnder Besetzung, an dem beide Achers beteiligt waren. Vorerst stillgelegt.

Beste Platte: AELITA (2007)

OGONJOK

(Weilheim/München)

Vorgängerprojekt von Tied & Tickled Trio und Ms. John Soda, bestehend aus Micha Acher, Andreas Gerth und Stefanie Böhm.

Beste Platte: OGONJOK (1995)

MS. JOHN SODA

(Weilheim/München)

Indietronic

Projekt von Micha Acher und Stefanie Böhm, der Keyboarderin der Münchner Instrumentalband Couch.

Beste Platte: LOOM (2015)

VILLAGE OF SAVOONGA

(Weilheim)

1991 ins Leben gerufenes Trio um Markus Acher und Wolfgang Petters, der als Gründer des Labels Hausmusik zahlreichen Projekten aus dem Weilheimer Kosmos eine Plattform bot.

Beste Platte: PHILIPP SCHATZ (1996)

13 & GOD

(Weilheim/Oakland)

Downbeat/HipHop/Experimental

Kooperationsprojekt zwischen The Notwist und der kalifornischen HipHop-Formation Themselves.

Beste Platte: 13 & GOD (2005)

RAYON

(Weilheim)

Ambient/Experimental

Solo-Alias von Markus Acher, unter dem er Soundtracks und Instrumentals veröffentlicht.

Beste Platte: IL COLLO E LA COLLANA (2015)

NEW ORLEANS DIXIE STOMPERS

(Weilheim)

Dixie/Swing/Blues/Jazz

1988 gegründete Band des Vaters Julius Acher, in der Markus (Drums/Percussion) und Micha (Trompete/Flügelhorn) bis heute mitspielen.

Beste Platte: IN A GOOD MOOD (2004)

ANDROMEDA MEGA EXPRESS ORCHESTRA

(Berlin)

Jazz

Achtzehnköpfiges Orchester, das auch an der Notwist-Platte THE DEVIL, YOU & ME mitwirkte. Tobias Haberl ist dort Drummer, Notwist-Vibrafonist Karl Ivar Refseth ehemaliges Mitglied.

Beste Platte: VULA (2017)

CONSOLE

(Weilheim)

Electro

Langjähriges und am Ende zur Band angewachsenes Solo-Projekt von Martin Gretschmann, der The Notwist nach den Aufnahmen zu CLOSE TO THE GLASS verließ und sich auf seinen Solo-Output als Acid Pauli konzentrierte.

Beste Platte: ROCKET IN THE POCKET (1998)

HOCHZEITSKAPELLE

(München)

Jazz/Folk/Instrumental

Seit 2012 eines der Acher’schen Lieblingsprojekte, an dem die beiden an der Tuba (Micha) und als Schlagzeuger (Markus) zusammen mit Posaunist Mathias Götz, Violinistin Evi Keglmaier und Kontrabassist Alex Haas beteiligt sind.

Beste Platte: THE WORLD IS FULL OF SONGS (2016)

CAFÉ UNTERZUCKER

(München)

Indietronic/Seemannslied/Dixie/Blues

Münchner Band für Kinder und Erwachsene, in der Micha Acher Trompete und Tuba spielt.

Beste Platte: BITTE, MAMMI, HOL MICH AB (2015)

JOASIHNO

(München)

Indie-Pop/Experimental

Solo-Alias von Notwist-Multiinstrumentalist und Gretschmann-Nachfolger Cico Beck, unter dem bisher drei Alben entstanden.

Beste Platte: WE SAY: OH WELL (2011)