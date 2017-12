Dinge die erfolgreich sind und Spaß machen, sollte man wiederholen. Das dachten sich auch The Notwist, die 2016 zum ersten Mal das Festival Alien Disko in den Münchner Kammespielen organisierten. Ihr Credo: experimentelle Musik fördern, die sonst in der bayrischen Landeshauptstadt kein breites Publikum findet.

Am Wochenende vom 15. und 16. Dezember 2017 verwandeln sich die Kammer 1, 2 und 3 der Münchner Kammerspiele zum zweiten Mal in eine Alien Disko –präsentiert vom ME. Neben den bisher bestätigten Acts wie Shabazz Palaces und Spirit Fest hat das Line-Up nun noch mal ein finales Upgrade erhalten. Mit dabei sind jetzt auch F.S.K.– Mitbegründerin Michaela Melián, das Indie-Duo Tomaga und der Schwede Mats Gustafsson vom Trio Fire!.

Seht hier das finale Line-Up

FREITAG

SHABAZZ PALACES

MATS GUSTAFSSON FIRE!

AMIINA

MS. JOHN SODA

MICHAELA MELIÁN

HINOSCH

NAH

DRAHLA

TOMAGA

SAMSTAG



KONONO N°1

MICHAELA MELIÁN

THE NOTWIST

VANISHING TWIN

SAM AMIDON

COLLEEN

SPIRIT FEST

SCULPTURE

Nach jedem Konzertabend wird es auch noch eine „richtige“ Disko geben. Für Euch legen die DJ Patcheko Allstars, Hochzeitskapelle sowie am Freitag der „Alien Transistor Soundclash“ mit Joasihno, Colossus Of The Road und Le MIllipde Feat. Flow Zimmer auf.

Mit dieser Playlist könnt Ihr Euch schon einmal auf das Wochenende einstimmen:

Karten für die zweite Ausgabe des Alien Disko Festivals bekommt Ihr als Tage- oder Kombi-Pass für je 29 Euro (Freitag) bzw. 49 Euro (beide Tage). Und nach einem Klick hier gehören Sie bald Euch. Für den Festival-Samstag erhaltet Ihr allerdings nur noch eventuell Tickets an der Abendkasse vor Ort.

Wer noch mehr über die Entstehungsgeschichte des Festivals wissen möchte und noch einmal das gesamte Line-Up auf einem Blick sehen mag, findet auf der Seite der Münchner Kammerspiele alle Infos.