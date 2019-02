The Rapture kündigen Reunion-Shows an

Foto: Redferns via Getty Images, C Brandon. All rights reserved.

Nachdem die Rockband The Rapture 2014 ihre Trennung bekannt gab, gibt es nun die Wiedervereinigung. Sänger Luke Jenner wird für Reunion-Shows zu der Band zurückkehren.

Die Shows sollen erst der Anfang sein. In einem Facebook-Post schrieb Jenner, dass es ihm wichtiger war herauszufinden, wie er als Ehemann und Vater sein will, als auf der Bühne zu stehen. Außerdem sagte er, die Band habe sich ausgesprochen. Es sei noch etwas eigenartig, aber er würde nicht zur Band zurückkehren, wenn er keine persönliche Entwicklung darin erkennen würde. Jenner hoffe, dass es eine lange Zukunft für die Band gibt und gemeinsam etwas Neues aufgebaut werden könne.

Ihre erste Show werden The Rapture in der Brooklyn Music Hall spielen, dem Ort an dem ihr letzter Auftritt 2012 stattgefunden hat. Diese Show soll die Band vor allem auf ihren Auftritt beim Just Like Heaven Festival am 4. Mai in Long Beach vorbereiten.

The Rapture veröffentlichten zwischen 2003 und 2011 drei Alben. Ein neues Album wurde bisher nicht angekündigt.