The Rapture: 2 Deutschlandkonzerte im November 2025 – ME präsentiert

Wartet mal, reden wir wirklich von The Rapture? Also der Dance-Postpunk-Act aus den USA, der das letzte Mal 2020 in Los Angeles auftrat und eine richtige Tournee 2011 durchgezogen hat? Meinen wir ernsthaft The Rapture – also die Band, die mit dem Album ECHOES und Songs wie „House of Jealous Lovers“ und „I Need Your Love“ Musikfans überall auf der Welt für sich begeistern konnte? Wohl schon! Luke Jenner, Mastermind von The Rapture, hat nun eine Tourankündigung verlautbaren lassen. Na dann: Welcome back!

Zwei Gigs der The-Rapture-Tour führen auch in deutsche Gefilde. Und MUSIKEXPRESS präsentieren die Shows in Hamburg und in der Hauptstadt. Hier alle Infos dazu im Überblick.

The Rapture live in Deutschland 2025:

15.11. Hamburg, Fabrik

17.11. Berlin, Huxleys

Tickets

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben. Die Tickets kosten ca. 42 Euro.

Mehr zu The Rapture

1998 gründete sich die Band in New York, 2014 gaben sie ihre Auflösung bekannt bzw. erfuhr man eher über mehrere Ecken von ihrer Trennung. Gemeinsam veröffentlichten The Rapture insgesamt vier Alben – MIRROR, ECHOES, PIECES OF THE PEOPLE WE LOVE und IN THE GRACE OF YOUR LOVE.

2019 gab es dann einen neuen Band-Anlauf, jedoch ohne eine neue Platte. Abgesehen von Schlagzeuger Vito Roccoforte veränderte sich das Line-up der Gruppe auch immer mal wieder.