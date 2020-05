„The Sinner“, Staffel 3: Netflix bestätigt Starttermin

Das wird Dich auch interessieren





Netflix hat das Startdatum der 3. Staffel von der Anthologie-Serie „The Sinner“ bekanntgegeben. Sie wird vom 19. Juni an auf Netflix im Stream zu sehen sein – und damit rund vier Monate nachdem sie im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde.

In der ersten, 2017 ausgestrahlten Staffel des auf dem Roman „Die Sünderin“ der deutschen Autorin Petra Hammesfahr basierenden Thriller-Dramas spielt Jessica Biel die Hauptrolle. Als sie mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Kind einen Badesee besucht, ersticht sie aus scheinbar heiterem Himmel einen Mann und kann danach selbst nicht erklären, warum es dazu kam. Lügt sie? Detective Harry Ambrose (Bill Pullman) spürt dem Fall nach – und findet in acht spannenden und düsteren Folgen und nach etlichen Twists heraus, dass ihr Opfer auf einer fragwürdigen Party im Drogenrausch einst ihre chronisch kranke Schwester (in gegenseitigem Einvernehmen) entjungferte, die dabei wegen einer Überdosis starb. Biel, selbst „under the influence“, sah zu, wurde später vom Vater des Täters langfristig unter Drogen gesetzt, damit sie sich an nichts erinnert. Am Strand aber kam ihr doch ein Flashback und im Affekt geschah der Mord.

In der 2018 erschienenen zweiten Staffel ermittelt Ambrose in einem anfangs ähnlich unerklärlichen Fall: Ein Junge bringt seine Eltern um. Zumindest sieht alles danach aus. In einem Motelzimmer, in dem sie wegen einer Autopanne auf dem Weg zu den Niagarafällen übernachten mussten. Er reicht ihnen vergifteten Tee, Minuten später sterben sie. Julian, so der Name des 13-Jährigen, blickt nur halbwegs entsetzt drein, wartet kurz, und drapiert dann ihre Leichen. Motiv unbekannt. Auf den zweiten Blick findet der zu Hilfe in seinen alten Heimatort Keller in Upstate New York gerufene Detective heraus, dass die Opfer gar nicht Julians Eltern sind beziehungsweise waren. Als seine Mutter stellt sich Vera Walker (Carrie Coon) vor, die seit Jahren Mitglied einer sektenähnlichen Kommune ist.

In der nun kommenden Staffel 3 spielt Matt Bomer den werdenden Vater Jamie Burns, der als Beifahrer einen Autounfall überlebt hat, bei dem der Fahrer starb. Augenzeugenaussagen ziehen eine tiefergehende Untersuchung nach sich. Jessica Biel fungiert erneut als ausführende Produzentin.

Schaut Euch hier den Trailer der 3. Staffel an: