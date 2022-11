The Weeknd auf Deutschland-Tour 2023

The Weeknd verlängert seine „After Hours til Dawn“-Tour. Dabei macht er im kommenden Sommer halt in mehreren europäischen Städten und kommt auch nach Deutschland. Im Juli und August 2023 wird er in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München spielen.

Auf der Europa-Tournee begleiten den 32-jährigen Musiker der DJ und Musik-Produzent Kaytranada und der Songwriter Mike Dean.

The Weeknd spielt auf der Tour Songs aus dem Album AFTER HOURS aus dem Jahr 2020 und seinem aktuellen Album DAWN FM. Darunter auch seine Hit-Single „Blinding Lights“ aus dem Jahr 2019. Der Song löste Chubby Checkers „The Twist“ auf der Billboard-Liste der erfolgreichsten Songs bisheriger Zeiten ab.

Die Tour-Daten:

02.07.2023 Hamburg Volksparkstadion

04.07.2023 Düsseldorf Merkur Spiel-Arena

14.07.2023 Frankfurt Deutsche Bank Park

04.08.2023 München Olympiastadion

Der allgemeine Vorverkauf startet am 2. Dezember um 12 Uhr auf ticketmaster.com.

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi, 30.11.2022, 12:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

Past Booker Pre-Sale:

Do., 01.12.2022, 12:00 Uhr (24 Stunden)

Ticketmaster Pre-Sale:

Do., 01.12.2022, 12:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 02.12.2022, 12:00 Uhr