The Weeknd gewährt Einblick in neues Musik-Projekt

The Weeknd teilte einen kurzen Ausschnitt eines neuen Stücks auf Instagram. Dabei handelt es sich voraussichtlich um den Soundtrack zur „HBO“-Serie „The Idol“.

The Weeknd hat ein neues Musikprojekt angekündigt. Es soll den Namen THE IDOL VOL.1 tragen und ist voraussichtlich als Begleitmaterial zur „HBO“-Serie „The Idol“ vorgesehen, die The Weeknd mit produziert hat. Abel Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichen Namen heißt, teilte vergangenen Mittwoch (13. April) einen Post auf Instagram, auf dem er ein filmisch anmutendes Stück anteaste. „THE IDOL VOL.1 – demnächst“, schrieb der „Blinding-Lights“-Sänger dazu.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The Weeknd (@theweeknd)

Die „HBO“-Serie „The Idol“ hat zwar noch kein offizielles Release-Datum, soll aber – wie „Naver“ zuerst berichtete – im Juni 2023 Premiere feiern. Es erscheint demnach logisch, dass der dazugehörige Soundtrack auch noch im Sommer 2023 veröffentlicht wird. In der Serie soll es um einen aufstrebenden Pop-Star namens „Jocelyn“ , gespielt von Lily-Rose Depp, gehen, die einen Nervenzusammenbruch erleidet und dadurch ihre Tour absagen muss. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an einen Selbsthilfe-Guru namens „Tedros“, den Tesfaye verkörpern wird.

The Weeknd gewährte in letzter Zeit Einblicke in unveröffentlichte Musik-Projekte. Unter anderem eine Zusammenarbeit mit Rap-Star Future sowie ein Cover von John Legends „Jealous Guy“ seien in Planung. Außerdem kursieren derzeit Gerüchte im Internet, dass der kanadische R’n’B-Sänger auf dem diesjährigen Coachella-Festival auftreten könnte – als Überraschungsgast. Fans dürfen sich beim Coachella-Festival 2023 – neben möglicherweise The Weeknd – über Auftritte von Frank Ocean, Bad Bunny, Rosalía und vielen weiteren freuen.