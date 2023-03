Es ist offiziell: The Weeknd ist der meist gehörte Musiker der Welt

The Weeknd bei einem Konzert New York City, New York, 2018.

Am Montag (20. März 2023) hat das Guiness World Records The Weeknd zum „most popular artist“ der Welt gekürt. Dafür hat das Unternehmen unzählige Spotify-Daten analysiert, darunter vor allem die Anzahl der monatlichen Hörer:innen auf der Streaming-Plattform. Das Ergebnis könnte nicht deutlicher sein: Der kanadische Musiker, der eigentlich Abel Tesfaye heißt, konnte Ende Februar 100 Millionen monatliche Hörer:innen verbuchen – so viele wie noch nie jemand zuvor.

Laut des Berichts von Guiness World Records ist seine Hörer:innenschaft in den darauffolgenden Wochen sogar noch weiter gewachsen. Aktuell liegt seine monatliche Hörer:innenschaft bei 111.927.744 – und ist damit anderen Personen auf der Liste der meist gehörten Künstler:innen weit voraus. Den zweiten Rang belegt aktuell Miley Cyrus mit 82,6 Millionen monatlichen Hörer:innen, gefolgt von Shakira (81,8 Millionen), Ariana Grande (81,6 Millionen), Taylor Swift (80,5 Millionen), Rihanna (78 Millionen) und Ed Sheeran (77,5 Millionen). Demnach liegen zwischen dem ersten und zweiten Platz auf der Liste nochmal 29 Millionen Hörer:innen!

The Weeknd hat zuletzt einen Remix seines Songs „Die For You“ mit einem Feature von Ariana Grande sowie ein Live-Album mit dem Titel LIVE AT SOFI STADIUM veröffentlicht. Sein letztes Studioalbum DAWN FM erschien im Jahr 2022. Im Februar desselben Jahres trat der 33-Jährige bei der Halftime-Show des Superbowls auf. Aktuell probiert sich der Musiker auch im Filmbusiness aus – so hat er die Serie „The Idol“ gemeinsam mit „Euphoria“-Showrunner Sam Levinson kreiert und spielt darin neben Lily-Rose Depp auch die Hauptrolle. Die Serie soll noch dieses Jahr in den USA anlaufen.