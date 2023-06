The Weeknd bestätigt: Neues Album „in Fertigstellung“

Mit der Platte wird er seine Trilogie abschließen. Den Albumtitel erfährt man aber (noch) nicht.

The Weeknd hat bestätigt, dass er gerade sein „neues Album fertigstellt“. Die kommende Platte wird die Trilogie abschließen, zu der bisher AFTER HOURS aus dem Jahr 2020 und DAWN FM (2022) gehören. Der Sänger, der vor Kurzem öffentlich machte, dass er seinen aktuellen Künstlernamen ablegen wolle, hat das Update zum neuen Werk in einem Interview mit „Variety“ gegeben.

Titel des kommenden Albums: Fans liegen falsch

Über den Titel hat der Musiker, der gebürtig Abel Tesfaye heißt, in dem Gespräch gesagt: „Der Name des Albums wird bald bekanntgegeben, aber es heißt nicht so, wie manche Fans denken … sie denken, der Titel trägt den Namen eines Songs auf dem Album, aber so heißt das Album eigentlich nicht. So viel kann ich schon verraten.“

Der Kanadier spielt aktuell die Hauptrolle in der neuen HBO-Serie „The Idol“. Für diese hat der 33-Jährige auch die Musik geschrieben. Die Serie wurde vom „Euphoria“-Schöpfer Sam Levinson produziert und handelt von einem Popstar (Lily-Rose Depp), der eine kontroverse Beziehung mit dem mysteriösen und nicht ungefährlichen Tedros (gespielt von Tesfaye) eingeht.

The Weeknd ist außerdem zurzeit auf einer UK-Stadiontour, um DAWN FM und AFTER HOURS zu feiern. Zudem führt er gerade eine Kampagne für seine Anfang des Jahres veröffentlichte HBO-Konzertdokumentation „The Weeknd: Live at SoFi Stadium“.

