The White Stripes veröffentlichen GET BEHIND ME SATAN XX

Zum 20. Geburtstag der ruhigsten Platte der White Stripes gibt es zusätzlich Demos, alternative Studioaufnahmen und Live-Versionen.

The White Stripes haben eine Neuauflage ihres fünften Albums GET BEHIND ME SATAN angekündigt. Zum 20-jährigen Jubiläum wird aus der subtilen LP nun GET BEHIND ME SATAN XX. Als Bonus gibt es Songwriting-Demos, alternative Studioaufnahmen und Live-Versionen der Titel des Originalalbums aus dem Jahr 2005.

Das 2xLP-Vinylpaket erscheint mit einer zusätzlichen 7″ sowie eine Blu-ray mit Aufnahmen von der Tour der Band durch Mittel- und Südamerika im Jahr 2005. Zu bekommen ist das Set nur über den Vinyl-Abodienst The Vault – Anmeldung bis zum 31. Januar nötig.

„Die Tatsache, dass es in keiner Weise ELEPHANT 2 war, hat viele nur noch mehr verwirrt, verärgert und/oder betört“, heißt es in einer Mitteilung von Whites Label. In der Tat ist GET BEHIND ME SATAN fast so etwas wie die Gegenthese zu dem rumpelnden Blues-Monster mit dem Mega-Hit „Seven Nation Army“. Statt Gitarren dominieren Klavier, Marimbas und Xylophon.

Das verschrobenste Album der White Stripes

Mit anderen Worten: Das Album sticht im Werk des Duos deutlich hervor. „Angesichts des neu entdeckten weltweiten kommerziellen Erfolgs hatte keine andere zeitgenössische Rockband den Mut, Mandoline, Pauken, Handglocken und Marimba in ihr Repertoire aufzunehmen, geschweige denn ausgedehnte Tourneen durch Mittelamerika und Osteuropa zu unternehmen“, steht ergänzend im Statement zur Veröffentlichung des Reissue-Pakets. „Was jetzt, bei näherer Betrachtung, verzaubert, sind die unterschiedlichen Fäden, die alle zusammenkamen, um Satan so erfrischend zu machen.“

Zur Feier der baldigen Veröffentlichung von GET BEHIND ME SATAN XX haben The White Stripes ein Live-Video ihres Auftritts von „Blue Orchid“ in Mexiko-Stadt ins Netz gestellt.

Das macht natürlich auch wehmütig, Jack und Meg White doch wahrscheinlich nie wieder gemeinsam spielen. Meg hat sich schon seit Jahren aus dem Musikbusiness zurückgezogen. Im letzten Jahr gratulierte ihr Kollege Jack aber öffentlich zum 50. Geburtstag. Mit NO NAME 2024 legte Jack White gar sein bisher ambitioniertestes Album als Solo-Musiker vor.

GET BEHIND ME SATAN XX – Tracklist

SIDE A: Songwriting Demos

‘Instinct Blues’ – previously unreleased demo

‘Red Rain’ – previously unreleased demo

‘City Lights’ – previously unreleased demo

‘I’m Slowly Turning Into You’ – previously unreleased demo

‘Seminole Blues’ – previously unreleased demo

‘The Denial Twist’ – previously unreleased demo

‘My Doorbell’ – previously unreleased demo

‘The Nurse’ – previously unreleased demo

‘Over And Over And Over’ – previously unreleased demo

‘White Moon’ – previously unreleased demo

SIDE B: Alternate Studio Takes

‘The Denial Twist’ – previously unreleased alternate take

‘White Moon’ – previously unreleased alternate take

‘City Lights’ – previously unreleased alternate take

‘Over And Over And Over’ – previously unreleased alternate take

‘As Ugly As I Seem’ – previously unreleased alternate take

‘I’m Lonely (But I Ain’t That Lonely Yet)’ – previously unreleased alternate take

SIDE C: Get Behind Me Satan Live

‘Blue Orchid’ – Buenos Aires 5-28-05 – previously unreleased live version

‘The Nurse’ – Guatemala City 5-18-05 – previously unreleased live version

‘My Doorbell’ – Glasgow 11-15-05 – previously unreleased live version

‘Forever For Her (Is Over For Me)’ – Boston 9-20-05 – previously unreleased live version

‘Little Ghost’ – Louisville 9-13-05 – previously unreleased live version

‘The Denial Twist’ – Tallinn 6-29-05 – previously unreleased live version

‘White Moon’ – Chicago 8-29-05 – previously unreleased live version

SIDE D: Get Behind Me Satan Live

‘Instinct Blues’ – Vancouver 8-8-05 – previously unreleased live version

‘Passive Manipulation’ – Rio de Janeiro 6-3-05 – previously unreleased live version

‘Take Take Take’ – St. Louis 8-24-05 – previously unreleased live version

‘As Ugly As I Seem’ – Amsterdam 10-31-05 – previously unreleased live version

‘Red Rain’ – Barcelona 10-19-05 – previously unreleased live version

‘I’m Lonely (But I Ain’t That Lonely Yet)’ – Gdynia 7-9-05 – previously unreleased live version

SIDE E: Forever For Her (Is Over For Me) – previously unreleased tracking rehearsal

SIDE F: Spitting Tacks – previously unreleased tracking rehearsal