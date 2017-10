The White Stripes kündigen neues Live-Album an

The White Stripes sind immer noch Geschichte, 2011 gingen Meg und Jack White nach 15 gemeinsamen Jahren und sechs gemeinsamen Alben getrennte Wege. „Neue“ Musik gibt es von ihnen bald dennoch: Jack White hat für sein Label Third Man Records mal wieder im eigenen Archiv gekramt und drei alte Mitschnitte von Livekonzerten ausgegraben, die unter dem Namen „The White Stripes Live in Detroit: 1999-2000-2001“ veröffentlicht werden sollen.

Der Titel verrät den Inhalt nur teilweise: Es werden zwei Konzerte in ihrer Heimatstadt Detroit sowie eines in der benachbarten Kleinstadt Ferndale zu hören sein, die The White Stripes 1999, 2000 und 2001 spielten. Auf einer Show spielten sie ihr Album WHITE BLOOD CELLS in voller Länge.

„The White Stripes Live in Detroit: 1999-2000-2001“ ist Teil der „Vault“-Subscription-Reihe von Third Man Records. „Each of the LPs in the set is pressed on 180-gram vinyl and packaged in a custom sleeve. It also comes with reproductions of the posters Jack White designed for each show“, heißt es auf der dazugehörigen Homepage, auf der Ihr auch weitere Details findet.

Auf CD erschien bisher nur ein Livealbum der White Stripes, und zwar UNDER GREAT WHITE NORTHERN LIGHTS im Jahr 2010. Seitdem veröffentlichte Third Man Records sieben weitere Livealben der White Stripes, jedoch ausschließlich auf Vinyl und/oder digital.