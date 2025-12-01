Thomas Gottschalk: TV-Auftritt am 6. Dezember trotz Krebsdiagnose

Der Entertainer will sich noch in dieser Woche mit einem TV-Auftritt von der Bühne verabschieden.

Thomas Gottschalk hat Krebs. Der 75-Jährige offenbarte die Erkrankung in einem Interview. Im Gespräch mit „Bild“ erklärte der „Wetten, dass..?“-Showmaster: „Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs.“ Im selben Zuge machte er seinen Bühnenabschied offiziell: „Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.“ Doch einmal will er sich aktuell noch allen zeigen.

Eine letzte Moderation

Bevor sich der Entertainer aus dem TV-Geschäft für seine Krebsbehandlung gänzlich zurückzieht, will er sich am Samstag, 6. Dezember 2025, noch einmal im Abendprogramm präsentieren. „Die Show ‚Denn sie wissen nicht, was passiert!‘ wird wie geplant am kommenden Samstag, dem 6. Dezember, stattfinden“, so ein RTL-Sprecher in einem offiziellen Statement. „Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk“ werde Thomas Gottschalk zusammen mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch die Screentime genießen.

„Komplizierte Krebsoperation“ bereits hinter sich gebracht

Im „Bild“-Interview erzählte seine Ehefrau Karina Gottschalk, dass er bereits vor rund vier Monaten eine „schwere, komplizierte Krebsoperation“ gehabt habe. Dazu führte sie aus: „Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen.“ Eine weitere OP folgte, nun müsse Gottschalk starke Medikamente nehmen.

Irritierender Bambi-Auftritt

Zuletzt war er mit seinem irritierenden Auftreten bei der Bambi-Verleihung in die Kritik geraten. Dazu hier mehr lesen. Karina Gottschalk sagte zu „Bild“ diesbezüglich: „Erst bei der Bambi-Verleihung realisierten wir, welche Nebenwirkung diese Medikamente haben.“ Und Thomas Gottschalk formulierte dem gleichen Blatt gegenüber: „Ich war nicht darauf vorbereitet, dass mir jemals so etwas passieren könnte. Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken. Ich kannte mich so selbst nicht. Inzwischen weiß ich, das sind die Schmerzmittel.“