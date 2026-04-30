Thomas Gottschalk: Neue Absage schürt Sorgen um seine Gesundheit

Gottschalk sagt die Moderation des „Goldenen Ochsensepps“ ab & will vor Herbst 2026 nicht öffentlich auftreten.

Thomas Gottschalk machte im November 2025 seine Krebs-Diagnose öffentlich und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Seitdem machen Spekulationen und Sorgen um den Gesundheitszustand des früheren „Wetten, dass..?“-Hosts immer wieder die Runde. Eine aktuelle Moderations-Absage bestärkt dies noch einmal neu.

Abgesagte Preisverleihung

Am 9. Mai 2026 sollte Thomas Gottschalk die Preisverleihung „Goldener Ochsensepp“ in München moderieren. Bei dieser sollte an den verstorbenen Widerstandskämpfer und CSU-Mitgründer Josef Müller erinnert werden. Zudem sollte der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ausgezeichnet werden. Nun sagte der Showmaster den Job allerdings ab.

Auf Anfrage des „Spiegel“ teilte der langjährige TV-Host folgendes Statement mit: „Ich werde mich vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen, weder für Kurz noch für jemanden anderen. Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht.“

Veranstaltung plant weiterhin mit Thomas Gottschalk

Die Absage kam wohl sehr kurzfristig, sodass bis zum Abend des 29. April 2026 noch mit dem 75-Jährigen geplant wurde. Eine Ersetzung des Moderators steht nicht zur Debatte. Stattdessen wurde die Veranstaltung auf den 5. September 2026 verschoben. Hierzu teilte der Veranstalter mit: „Mit seinem unverwechselbaren Charme wird er durch einen Abend führen, der die Brücke zwischen Tradition und Moderne schlägt.“

Auch Holm Dressler, kreativer Leiter der Verleihung, schloss sich dem an und sagte gegenüber dem „Spiegel“: „Wir haben die Veranstaltung auf September verschoben und planen weiterhin mit Thomas, sofern seine Gesundheit es erlaubt.“