Mark Forster verweigert Paketboten das Klo – „Wollen Sie Number 2 machen?“

Mark Forster enthüllt: Seine peinlichste Paketboten-Begegnung, warum Thomas Gottschalk böse ist und was er wirklich über Apache 207 denkt.

Popstar mit Promi-Kontakten und Gewissensbissen: Mark Forster war zu Besuch im „$HZ wir müssen reden“-Podcast und hat gleich mehrere unterhaltsame Anekdoten ausgepackt. Zwischen Handy-Kontakten von Weltstars, Selbstironie und einer unangenehmen Postboten-Situation zeigte sich der Sänger nahbar und reflektiert.

„Ich hatte zum Pinkeln schon ja gesagt, dann habe ich einen Rückzieher gemacht, als ich wusste, dass er Kacki macht.“ Mit diesem Satz liefert Mark Forster vermutlich die ehrlichste und unangenehmste Anekdote seiner Karriere.

Was war passiert? Ein Paketbote klingelte bei dem Sänger und fragte, ob er kurz die Toilette benutzen dürfe. Forster erlaubte es und schickte ihn ins Gäste-WC. Kurz darauf kam der Mann wieder heraus: Das Klopapier war leer. In diesem Moment dämmerte dem Hausherren offenbar, worum es ging. „Wollen Sie jetzt Number 2 machen? Das wäre mir nicht so recht“, habe er gefragt. Der Postbote zog wieder ab. Später zeigte sich Forster selbstkritisch: „Das fand ich von mir selber nicht in Ordnung. Er war schon da, krass kurz davor… Das tut mir leid für ihn.“

Weltstars im Handy

Wesentlich glamouröser liest sich dagegen sein Telefonbuch. Dort finden sich laut Forster unter anderem die Nummern von Toni Kroos, James Blunt und Natasha Bedingfield. Mit Bedingfield verbindet ihn eine persönliche Geschichte: Sie war bei „The Voice of Germany“ als Star-Coach zu Gast und gab ihm ihre Nummer – „für wenn ich mal in L.A. bin“. Fast beiläufig erwähnte er außerdem, einen Tag mit Dua Lipa verbracht zu haben.

Apache 207 und Thomas Gottschalk

Auch beim Thema Hype zeigt sich Forster selbstironisch. Auf die Frage, wen er überbewertet finde, antwortete er trocken: „Overrated sind die meisten, also inklusive mir.“ Den Erfolg von Apache 207 kommentierte er nach einem Konzertbesuch mit einem erstaunten „Warum ist das so groß?“ – schob jedoch sofort hinterher: „No Front, nur Liebe.“

Für eine weitere Schlagzeile sorgt sein Verhältnis zu Thomas Gottschalk. Auf die Frage nach einem einseitigen Streit sagte Forster: „Thomas Gottschalk. Also er mit mir.“ Hintergrund ist eine Bemerkung bei einem Comeback von „Wetten, dass…?“, bei dem Gottschalk ankündigte, künftig wieder „echte Stars“ einzuladen – „nicht wie zum Beispiel Mark Forster“. Der Sänger kontert mit Humor: „Glaubst du, Bill & Tom laden mich da ein? Nee, oder?“

