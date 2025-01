Tina Turner: Bisher unbekannter Song von ihr veröffentlicht

Das verloren geglaubte „Hot For You Baby“ ist Vorbote einer Jubiläumsausgabe zu PRIVATE DANCER.

Zwei Monate vor dem zweiten Todestag der „Queen of Rock’n’Roll“ erscheint am 21. März eine Deluxe-Ausgabe von Tina Turners (26. November 1939 – 24. Mai 2023) erfolgreichstem Album, PRIVATE DANCER, anlässlich dessen 40. Jubiläums. Darauf ist neben üppigem Bonusmaterial zu finden: „Hot For You Baby“, ein Rocksong, der ursprünglich für die Tracklist der Platte vorgesehen war, dann aber verworfen wurde und über Jahrzehnte als verschollen galt. Turners Gesangsperformance ist überwältigend.

Hier könnt ihr euch „Hot For You Baby“ anhören:

PRIVATE DANCER ist das fünfte Soloalbum Tina Turners. Es erschien am 29. Mai 1984. Nach turbulenten, finanziell wenig ertragreichen Jahren nach der Scheidung von ihrem gewalttätigen Ehemann und musikalischen Partner Ike Turner, schoss die Platte Turner an die Weltspitze und machte sie für Dekaden zu einem Superstar. Dank Hits wie „What’s Love Got To Do With It“, zahlreichen Covers von Klassikern von den Beatles („Help!“), Al Green („Let’s Stay Together“), David Bowie („1984“) und Ann Peebles („I Can’t Stand The Rain“), sowie dem von Mark Knopfler (Dire Straits) extra für Turner geschriebenen Titelstück verkaufte sich das Album mehr als zwölf Millionen Mal.

Die Jubiläumsedition der Platte bietet eine umfangreiche Auswahl an bisher unveröffentlichten Stücken, Live-Fassungen und Filmmaterial. So enthält das 5CD+Blu-ray-Set die neu überarbeitete, 55-minütige „Private Dancer Tour-Show“, die am 23. und 24. März 1985 im NEC-Kongresszentrum in Birmingham festgehalten wurde und mit Gastauftritten von Bryan Adams und David Bowie aufwartet. Das hier mitgeschnittene Bowie-Duett „Tonight“, eigentlich ein Song von Bowie und Iggy Pop, wurde in der Folge als Single veröffentlicht und erreichte Platz 1 in den Niederlanden.

Hier die komplette Tracklist:

Tracklist der 5CD/Blu-ray-Edition

CD1 – Private Dancer (2015 Remaster)

I Might Have Been Queen

What’s Love Got To Do With It

Show Some Respect

I Can’t Stand The Rain

Private Dancer

Let’s Stay Together

Better Be Good To Me

Steel Claw

Help

1984

CD2 – B-Sides, Single Edits And Extended Versions

I Wrote A Letter

Rock ‘n’ Roll Widow

Don’t Rush the Good Things

When I Was Young

Keep Your Hands Off My Baby

Let’s Stay Together

Help

Better Be Good To Me

Private Dancer

What’s Love Got to Do With It

Better Be Good To Me

I Can’t Stand the Rain

Show Some Respect

CD3 – Previously Unreleased & Rare Tracks Plus Other Singles

Hot For You Baby*

Let’s Stay Together (Alternative Radio Mix, 1983)

Let’s Stay Together (TV Instrumental)*

What’s Love Got to Do With It (Dub Mix)*

Private Dancer (Sterling Version)

Total Control

Non-Album singles:

Ball of Confusion (That’s What the World Is Today) (with B.E.F.) – Remix

We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) (Single Edit)

One of the Living (Single Remix)

We Don’t Need Another Hero (Extended Mix)

One of the Living (Special Club Mix)

We Don’t Need Another Hero (Dub Version)

One of the Living (Dub version)

CD4 – World Tour ‘84 – Live At Park West, Chicago – August 2nd 1984*

Let’s Pretend We’re Married

Show Some Respect

I Might Have Been Queen

River Deep, Mountain High

Nutbush City Limits

What’s Love Got to Do With It

I Can’t Stand the Rain

Better Be Good to Me

Private Dancer

Let’s Stay Together

Help

Proud Mary

Legs

CD5 – Private Dancer Tour – Live From NEC, Birmingham 1984

Show Some Respect

I Might Have Been Queen

What’s Love Got To Do With It

I Can’t Stand The Rain

Better Be Good To Me

Private Dancer

Let’s Stay Together

Help

It’s Only Love (Feat. Bryan Adams)

Tonight (Feat. David Bowie)

Let’s Dance (Feat. David Bowie)

Blu-ray – Promo videos

Let’s Stay Together (Restored from original 16mm film)

Help

What’s Love Got to Do With It (Colour version)

What’s Love Got to Do With It (B/W version)

Better Be Good to Me

Private Dancer (Full-length version) (Restored from original 35mm film)

Private Dancer (Restored from original 35mm film)

Show Some Respect

*previously unreleased

PRIVATE DANCER (40TH ANNIVERSARY EDITION) wird zudem als 2CD, 1LP Pearl-Vinyl und 1LP Picture Disc erhältlich sein.