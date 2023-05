Tina Turner: Ihre besten Live-Momente (Video-Ranking)

Mit Bowie- und Ramazzotti-Duett: Die meistgeschauten Live-Video-Aufnahmen von Tina-Turner-Konzerten im Überblick.

Tina Turner verstarb am Mittwoch, 24. Mai, im Alter von 83 Jahren. Anna Mae Bullock, wie die Sängerin bürgerlich hieß, galt als Rock-Legende und nicht zuletzt als großartige Live-Performerin. In diesem Artikel listen wir euch ihre besten Momente auf der Bühne im YouTube-Video-Ranking auf.

6. „It’s Only Love“ mit Bryan Adams, 1985 – 19 Millionen Aufrufe

1985 trat Tina Turner bei einem „HBO“-Special gemeinsam mit Bryan Adams auf. Die beiden Rock-Superstars performten ihr Duett „It’s Only Love“ von Adams‘ Album RECKLESS (1984). Turner brachte eine nahezu unerschöpfliche Energie auf die Bühne und dürfte mit der Vorstellung einer Vielzahl von Fans eine lebenslange Erinnerung geschaffen haben.

5. „Tonight“ mit David Bowie, 1985 – 21 Millionen Aufrufe

Auf Turners „Private Dancer“-Tour 1985 stattete ihr David Bowie einen Besuch ab. Die beiden sangen ihren gemeinsamen Song „Tonight“, der auf Bowies gleichnamiger Platte aus dem Jahre 1984 erschien. Bei einem Saxofon-Solo sieht man Turner und Bowie, wie sie eng miteinander tanzen und einige private Worte austauschen.

4. „Rock and Roll Music“ mit Chuck Berry, 1982 – 30 Millionen Aufrufe

Chuck Berry ist, neben David Bowie, bereits das zweite Mitglied der „Rock and Roll Hall of Fame“, das auf dieser Liste auftaucht. Während seiner Show im „The Roxy“ in Hollywood holte er Tina Turner auf die Bühne, um sich von ihr bei seinem Song „Rock and Roll Music“ von der Platte ONE DOZEN BERRY’S (1958) unterstützen zu lassen.

3. „The Best“, 2000 – 46 Millionen Aufrufe

Wir sind in den Top 3 angelangt: Im Rahmen ihrer „Twenty Four Seven“-Welttour im Jahre 2000 spielte die damals 60-Jährige ein Konzert im ausverkauften Wembley-Stadion in London. Dort performte sie unter anderem den Song, den viele Fans als ihren besten bezeichnen würden: „The Best“.

2. „What’s Love Got to Do With It“, 1985 – 67 Millionen Aufrufe

Der am zweithäufigsten geklickte Live-Auftritt von Tina Turner bei YouTube stammt wieder von ihrer „Private Dancer“-Tour von 1985. Dieses Mal spielt sie ihren Hit „What’s Love Got to Do With It“.

1. „Cose della Vita“ mit Eros Ramazzotti, 1998 – 220 Millionen Aufrufe

Der mit Abstand am meisten aufgerufene Live-Moment Tina Turners ist ihr Duett „Cose delle Vita“ mit Eros Ramazzotti, das die zwei 1998 in München aufführten. Der Song erschien auf dem Album EROS (1997) des italienischen Sängers. Ramazzotti und Turner erfreuen sich in Deutschland größter Beliebtheit – und taten das, den Aufnahmen des Konzerts zufolge, auch im Jahre 1998. Der Münchner Königsplatz war gedrängt voll, alle wollten Tina Turner und Eros Ramazzotti sehen.