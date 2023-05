Tina Turner: Die schönsten Fotos ihrer schillernden Karriere

Fotoalbum: Wir teilen mit euch ganze besondere, wichtige Momente im Leben von Tina Turner.

Tina Turner hatte nicht nur eine überaus erfolgreiche, sondern auch eine ausgesprochen ausdauernde, schillernde Karriere. Erste Erfahrungen als Sängerin sammelte sie bereits Mitte der 50er-Jahre im Kirchenchor ihrer Heimatstadt Nutbush. In den 60ern und 70ern machte sie mit ihrem damaligen Ehemann Ike Turner Musik. Schließlich lernten wir sie als Solo-Künstlerin kennen und feierten sie mehr denn je. Wir wollen mit euch ganz besondere Fotos ihres ebenso außergewöhnlichen Lebens teilen.

Das erste Bild von Anna Mae Bullock, wie die Sängerin bürgerlich hieß, stammt aus den 60ern, der genaue Zeitpunkt ist nicht mehr zu bestimmen. Sie war damals wohl bereits mit Ike Turner zusammen, von dem sie sich 1976 trennte. Von ihm erhielt sie auch den Künstlernamen „Tina“. So sah die Queen of Rock zu Anfang ihrer Laufbahn aus.

Die Karriere der späteren Wahl-Schweizerin nahm in den 70ern schnell Fahrt auf. Mit der Ike & Tina Turner Revue tourte sich zuerst durch die USA, später auch durch Europa.

Mit ihrem Album PRIVATE DANCER (von 1984) gelang ihr endgültig der weltweite Durchbruch. Sie spielte unzählige Shows weltweit und wurde dabei immer wieder von anderen Größen der Szene (David Bowie, Lionel Richie) unterstützt. Außerdem spielte sie in verschiedenen Filmen mit, unter anderem „Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel“ (1985), zu dessen Soundtrack sie ein Lied beisteuerte. Die Fotos aus dieser Zeit zeigen sie mit ihrer Trendsetter-Frisur – dem „Shag“.

Tina Turner hatte nun ihren Status als Superstar zementiert und war nicht mehr aus der Popkultur wegzudenken. So nahm ihre Erfolgsgeschichte weiter ihren Lauf. 1992 erschien das Biopic „Tina – What’s Love Got to Do With It?“, 1995 sang sie den Titelsong für „James Bond – GoldenEye“ ein. 1999 erschien schließlich ihr letztes Studio-Album TWENTY FOUR SEVEN, mit dem sie im folgenden Jahr auf große Welttour ging.

Nach der Jahrtausendwende veröffentlichte Turner noch einige Singles, 2008 ging sie mit „Tina!: The 50th Anniversary Tour“ ein letztes Mal auf Welttournee. Danach beendete sie ihre Bühnenkarriere im Alter von 69 Jahren.