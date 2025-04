Tocotronic live in Berlin: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt

Im Zuge ihrer „Golden Years“-Tour spielen Tocotronic wie geplant ein Konzert am 20. April sowie eine Zusatzshow am 19. April in der Hauptstadt. Beide Gigs finden in der Columbiahalle statt. Hier sind alle Informationen zu den Berlin-Shows im Überblick.

Tickets

Das Konzert am Sonntag ist bereits ausverkauft. Für die Zusatzshow am Samstag gibt es aber noch Tickets ab 47,20 Euro. Erhältlich sind diese über die gängigen Vorverkaufsstellen.

Zeiten

Bei beiden Gigs beginnt der Einlass um 18.30 Uhr. Offizieller Konzertstart ist dann um 20.00 Uhr mit dem Support-Act. Gegen 21 Uhr kann mit der Hauptband gerechnet werden. Wie lange Tocotronic spielen werden, ist schwer vorherzusagen. Bei den vorherigen Tourstopps standen sie aber für knapp zwei Stunden auf der Bühne.

Support

Vorband bei den Konzerten ist Kapa Tult. Die Leipziger Indie-Band veröffentlichte 2023 ihr Debütalbum ES SCHMECKT NICHT und redet in ihren Songs wie in einem Tagebuch unter anderem über Ängste, Unsicherheiten und Beziehungen.

Venue-Adresse

Die Konzerte finden in der Columbiahalle statt. Die Adresse lautet: Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, der oder die sollte mit der U-Bahnlinie 6 bis zur Station Platz der Luftbrücke fahren. Von dort aus sind es nur noch rund fünf Minuten zu Fuß.

Mit einem etwas längeren Fußweg von ca. 14 Minuten ist auch die U-Bahnlinie 7 mit der Haltestelle Gneisenaustraße eine Option.

Außerdem sind die Buslinien M43 und 248 zu empfehlen. Mit diesen Buslinien müsst ihr die Haltestelle Columbiadamm/Friesenstraße zum Ausstieg nutzen, von dort aus sind es rund zwei Minuten Fußweg.

Anfahrt mit dem Auto

Mit dem PKW gelangt man am besten über die A100 und den Columbiadamm bis zum Venue.

Am Columbiadamm befinden sich einige Parkplätze (sogar kostenfrei), zudem gibt es am Platz der Luftbrücke mehrere Parkmöglichkeiten. Auch in den angrenzenden Wohngebieten lassen sich einige Plätze für den eigenen PKW finden.

Setlist

Die Setlist kann von Gig zu Gig variieren. Bei ihren vorherigen Konzerten der Tour soll die Band aber folgende Songs gespielt haben: