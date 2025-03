Nick Cave spielt mit Colin Greenwood zwei Konzerte in Baden-Baden

Wer nach den Live-Gigs von Nick Cave & The Bad Seeds 2024 immer noch nicht genug hat, kann sich jetzt weiter an die Reiseplanung für 2025 machen. Der Australier hat zusammen mit Radioheads Colin Greenwood Solo-Shows für die Sommer- und Herbstmonate angekündigt. In Deutschland hatte das Duo bisher nur geplant, in Hamburg am 21. und 22. Juni in der Elbphilharmonie zu performen. Jetzt sind aber doch noch zwei weitere Konzerte für Baden-Baden verkündet worden.

Am 4. und den 5. September können Cave und Greenwood im Festspielhaus Baden-Baden live erlebt werden.

Alle Europa-Konzerte von Nick Cave im Überblick:

10. Juni – Schweiz, Zürich, Theater 11

11 Juni – Schweiz, Zürich, Theater 11

21. Juni – Deutschland, Hamburg, Elbphilharmonie – bereits bestätigt

22. Juni – Deutschland, Hamburg, Elbphilharmonie – bereits bestätigt

17. Juli – Italien, Lucca, Piazza Napoleone

19. Jul – Italien, Pompei, Anfiteatro di Pompei

21. Juli – Italien, Rom, Auditorium Cavea

22. Juli – Italien, Rom, Auditorium Cavea

24. Juli – Frankreich, Cannes, Palais des Festivals de Cannes

26. Juli – Frankreich, Arles, PIAS Show at Théâtre Antique

6. August – Norwegen, Bergen, Grieghallen

7. August – Norwegen, Bergen, Grieghallen

12. August – Lettland, Sigulda, Sigulda Castle

19. August – Bulgarien, Sofia, Plovdiv Ancient Theatre

4. September – Baden-Baden, Festspielhaus – NEU

5. September – Baden-Baden, Festspielhaus – NEU

Tickets

Karten können ab Freitag, den 4. April, ab 10 Uhr via Eventim und festspielhaus.de erworben werden. Preislich geht es bei circa 50 Euro los.