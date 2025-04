The Rose: Deutschlandkonzerte im Juni 2025

Eigentlich waren The Rose mal eine Indie-Band und hießen Windfall. Dann beschlossen Park Do-joon, Lee Ha-joon und Lee Jae-hyeong ein viertes Mitglied für ihre Band zu suchen: Sie konnten Kim Woo-sung für sich gewinnen, der von nun an als Hauptsänger fungierte. Sie veröffentlichten 2017 unter dem neuen Namen The Rose die Single „Sorry“, die ihnen internationale Aufmerksamkeit bescherte.

Im Gegensatz zu vielen anderen erfolgreichen K-Pop-Bands – wie beispielsweise BTS – ist die Musik von The Rose eine Mischung aus Pop und Rock. Außerdem spielen sie selbst ihre Instrumente, was in diesem Genre auch eher unüblich ist. 2018 kamen sie zum ersten Mal nach Deutschland, es folgten weitere Gigs hierzulande – und nun sind auch für 2025 Showtermine in deutschen Gefilden gefunden worden. In den Sommermonaten geht es auf große „Once Upon A Wrld“-Tournee.

The Rose live in Deutschland 2025:

21. Juni 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

25. Juni 2025 – Berlin, Tempodrom

Wer Für The Rose noch etwas reisen möchte, kann das auch tun. Sie haben da noch ein paar mehr Auftritte auf der Routenplanung …

Weitere Gigs in Europa im Sommer:

9. Juni 2025: Zürich, Schweiz

11. Juni 2025: Wien, Österreich

13. Juni 2025: Paris, Frankreich

15. Juni 2025: Amsterdam, Niederlande

23. Juni 2025: Warschau, Polen

27. Juni 2025: Esch-sur-Alzette, Luxemburg

Ihr X-Posting zur Tour:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Der Presale beginnt am 7. April ab 10 Uhr und der allgemeine Vorverkaufsstart für die Karten für die The-Rose-Konzerte geht am 10. April, ebenfalls um 10 Uhr, los.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Weitere Infos gibt es zu den Gigs, den Zeiten und den Kosten auf der Website der K-Pop-Stars.