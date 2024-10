Tocotronic veröffentlichen neue Single „Denn sie wissen, was sie tun“

In ihrem neuen Song bekämpft die Band drohende Gefahren mit Zärtlichkeit.

Neues von der Hamburger Schule: Tocotronic haben am heutigen Freitag (18. Oktober) ihre Single „Denn sie wissen, was sie tun“ veröffentlicht. Mit dem Song kündigte die Band außerdem ein weiteres Album an. Titel und Veröffentlichungsdatum der Platte stehen noch aus.

Wieder zu dritt

Erst kürzlich erfuhr man über die Social-Media-Kanäle der Gruppe, dass sie nicht mehr wie bisher als Quartett, sondern künftig wieder als Trio Musik machen werde. Der langjährige Gitarrist Rick McPhail hatte erst Anfang Oktober aus „persönlichen und gesundheitlichen Gründen“ um eine Auszeit für unbestimmte Zeit bei Tocotronic gebeten. Damit macht Tocotronic jetzt seit 20 Jahren wieder in der Ur-Konstellation zusammen Musik. Der US-Amerikaner McPhail kümmerte sich Anfang der 2000er zunächst noch um den Merchandise-Stand auf Konzerten der Band, stieg dann 2004 aber als festes Mitglied der Rockband ein. Auf dem neuen Album ist er aber noch wie gewohnt an den sechs Saiten zu hören.

Zum neuen Musikvideo der Single teilte die Band mit: „In ‚Denn sie wissen, was sie tun‘, wunderbar in Szene gesetzt von Timo Schierhorn, spielen wir um unser Leben, denn wir werden von fiesen Monstertrucks bedroht.“ Im Video zu sehen: Dirk von Lowtzow, samt Kollegen Jan Müller am Bass und Arne Zank an den Drums, vor einer im Hintergrund projizierten Monster-Truck-Show.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Knutschen für den Frieden

Der Text versprüht eine düstere, politische Note: „Diese Menschen sind gefährlich / Sie sind gänzlich unverdreht / Sie leben völlig selbstverständlich / Terror als Identität“. Die Monster-Trucks im Video seien laut Band ein „Sinnbild für die Finsternis unserer Gegenwart und für die Niedertracht, die in uns, um uns und um uns herum die Oberhand gewinnt.“ Doch Tocotronic haben auf die Hobbs’sche Schwarzmalerei unserer Gesellschaft auch einen Lösungsversuch im Song parat: „Darum muss man sie bekämpfen / Aber niemals mit Gewalt / Wenn wir sie auf die Münder küssen / Machen wir sie schneller kalt“.

Das jetzt angekündigte Album ist das erste Werk seit ihrem fast hellseherisch zum Ausbruch des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine erschienene NIE WIEDER KRIEG aus dem Jahr 2022. Drummer Arne Zank hatte im August erst seine Solo-Platte LOVE AND HATE FROM A TO Z veröffentlicht.