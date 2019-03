Bela B und Dirk von Lowtzow im Gespräch: „’Jetzt darf gelacht werden!‘ Da bekomme ich leider Depressionen“

Dirk: Da will man’s dann vielleicht gar nicht mehr so genau wissen. Da sagt man dann lieber so was wie: „Ja, die Rezeption ist breit gestreut!“

Musikexpress: Jetzt werdet ihr es mit der Literatur­kritik zu tun bekommen!

Bela: Du wirst ständig bewertet. So ist das in unserer Gesellschaft. Ich mache mir aber gerade Gedanken, wie Takis Würger sein „Stella“ noch gemeint haben könnte … nachdem ich jetzt so viel Schlechtes gehört habe.

Es gab selten einen Roman, der mit einem solchen Vernichtungswillen in die Pfanne gehauen worden ist.

Bela: Und zwar wortgewaltig! Die blumigen Kritiken würden inzwischen wohl sogar selbst ein Buch füllen, und das mit großer literarischer Kraft. Die geben sich da wirklich Mühe! Die Kritikerin der „Zeit“ hat sogar versucht, den Leser davor zu bewahren, jetzt durch ihre – auch vernichtende – Kritik doch Interesse an dem Buch zu haben.

Ihr beide habt nun völlig unterschied­liche Bücher geschrieben.

Dirk: Absolut.

Bela: Ja und nein. Das eine Buch ist fiktiv, das andere biografisch. Aber auch in „Scharnow“ ist viel Autobiografisches. Und in deinem Buch, Dirk, ganz viel Fantasie und Platz für ausschweifende Gedanken … ich weiß nicht, warum Eichhörnchen in unserem Leben so wichtig sind.

Dieses schwule Eichhörnchenpaar in „Scharnow“ ist wirklich entzückend.

Bela: Das ist eigentlich nur ein Absatz. Aber der Verlag war so verliebt in die, dass die unbedingt noch aufs Cover mussten. Deshalb sind die jetzt hinten drauf.

Dirk: Dein Roman ist in Brandenburg angesiedelt. Ich habe selbst eine kleine Wohnung im Brandenburgischen. Und wenn man da rumläuft, dann kennt man diese Eichhörnchen.

Bela: Aber da gibt es noch mehr Gemeinsamkeiten. Wir erwähnen beide Hedy Lamarr. Und dann der fliegende Mann. Bei dir fliegt er über Berlin, bei mir über der Kreisstadt. Es beschäftigen uns offenbar ähnliche Dinge, nur packt der eine sie in Romanform und der andere …

Dirk (in Gedanken): Oder der Regisseur Lucio Fulci! Überhaupt der italienische Horrorfilm der Siebziger- und Achtzigerjahre. Ein zu Unrecht vergessenes Genre.