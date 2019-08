Todesfall auf dem Reading-Festival: Mann stirbt nach Einlieferung ins Krankenhaus

Auf bisher ungeklärte Art und Weise ist es am Abend des 25. August 2019 auf dem Reading-Festival in England zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Ein Mann wurde mit bisher unbekannten Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Am Morgen des 26. August 2019 ist er schließlich verstorben.

Kurz vor 23 Uhr, am Ende des zweiten Festivaltages, sollen Rettungskräfte aufs Gelände gerufen worden sein, weil es einem Mann nicht gut gehen würde. Um 23:40 Uhr wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Am 25. August hatte das Festival seine Besucher gewarnt, dass die sogenannte „Donkey Kong“-Pille, eine besonders hoch dosierte Droge, auf dem Festival im Umlauf sei. Ob der Tod aber etwas mit dieser Droge zu tun hat, ist nicht bekannt.

READING: Donkey Kong pills have been found in circulation at Reading. These are very dangerous, high strength pills, up to 3 times the normal average adult dose.

— Reading & Leeds Fest (@OfficialRandL) August 25, 2019