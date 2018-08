Am Wochenende ist Mike Shinoda beim britischen Reading Festival aufgetreten. Der Linkin-Park-Sänger und -Rapper präsentierte dort sein Solodebüt POST-TRAUMATIC. Natürlich kam sein Auftritt aber nicht ohne ein paar Linkin-Park-Songs und eine Erinnerung an Chester Bennington aus.

Vor Tausenden von Fans stimmte er Linkin Parks Hit „In The End“ am Piano an und bat das Publikum, lautstark mitzusingen: „I want you guys to sing it so loud that Chester can hear you. Are you ready to do that?”, forderte Shinoda – eine Bitte, der die Zuschauer nur zu gern nachkamen.

"I want you guys to sing it so loud Chester can hear you, are you ready to do that?" 😢@MikeShinoda's #ReadingFestival tribute to Chester Bennington is too emotional 💔 pic.twitter.com/JO6qdnKb4Q — BBC Radio 1 (@BBCR1) August 25, 2018

Über seinen Auftritt sagte Shinoda: „Getting up here and doing this for me is really fulfilling, and it’s really an accomplishment just to kind of get over my own anxiety about doing it again.”

Mike Shinoda at Reading Festival 2018 “Getting up here and doing this for me is really fulfilling, and it’s really an accomplishment just to kind of get over my own anxiety about doing it again” – Mike Shinoda. Gepostet von BBC Radio 1 am Samstag, 25. August 2018

Chester Bennington starb am 20. Juli 2017 im Alter von 41 Jahren. Bennington litt an Depressionen und erhängte sich.

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen dabei, die Gedanken zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich – auch anonym – an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken unter der Nummer 0800/111 01 11.