„Top Gun“-Fluglehrer von Tom Cruise verunglückt

„Top Gun: Maverick“-Fluglehrer Charles Coleman stürzte bei einer Kunstflugshow ab.

„Top Gun: Maverick“-Fluglehrer Charles Coleman ist tödlich verunglückt. Der Kunstflieger arbeitete unter anderem mit Tom Cruise zusammen.

Absturz bei Flugshow

Der erfahrene Pilot Charles Thomas „Chuck“ Coleman führte im Rahmen der „Las Cruces Air & Space Expo“ in New Mexico Kunstflugübungen durch. Am Sonntagnachmittag, den 20. Oktober, um 14.30 Uhr Ortszeit kam es zu einem Unfall. Berichten zufolge stürzte Colemans Maschine eine halbe Meile westlich des Feldes des internationalen Flughafens Las Cruces ab.

Die Veranstaltung wurde daraufhin abgebrochen, die Ursache des Absturzes wird untersucht. Vorübergehend war deshalb der Flughafen außer für Linien- und Notflüge geschlossen. Nachfolgend bestätigten zuständige Behörden die Identität des einzigen Insassen des kleinen Flugzeuges als den Fluglehrer für die Crew rund um den neuesten Teil der Action-Reihe „Top Gun“.

„Top Gun: Maverick“-Crew gedenkt

Damit die Flugszenen im Hollywood-Blockbuster überzeugen, nahm das Team rund um Filmstar Tom Cruise Flugstunden bei dem Piloten, der mehr als 10.000 Flugstunden nachweisen konnte. Aus dem „Top Gun: Maverick“-Filmteam kam demnach auch ein Nachruf auf Coleman. Schauspieler Miles Teller postete bei X (ehemals Twitter) gemeinsame Fotos und einen Gedenktext. Demnach sei dieser „unser Freund und Verbündeter“ gewesen.

„Chuck hatte eine sehr lockere Art und wir fühlten uns immer wohl, wenn wir auf sein Fachwissen zurückgreifen konnten“, schrieb Teller, der im Film die Rolle des Piloten Bradley „Rooster“ Bradshaw spielt. Ihm zufolge war der Verstorbene „freundlich, bescheiden und neugierig auf andere und die Welt“ gewesen. „Er ist zu früh von uns gegangen, aber seine Beiträge werden für immer weiterleben“, schloss Teller.

Charles Coleman: Erfahrener Pilot

Bei den Dreharbeiten des 2022 erschienenen „Top Gun: Maverick“ absolvierte Charles Coleman gemeinsam mit Tom Cruise, Miles Teller und weiteren Schauspieler:innen über 100 Flüge. So wurden die Darsteller:innen auf ihre Dreharbeiten in den F-18 Hornets der U.S. Navy vorbereitet. Neben seinem Engagement in Hollywood und weiteren Arbeiten als Fluglehrer trat der ausgebildete Luft- und Raumfahrtingenieur Coleman als Test- und Kunstpilot in Erscheinung, bot außerdem Gastflüge an.