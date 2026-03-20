Kurioser Auftritt: Tom Cruise landet mit Hubschrauber bei „Star Wars“-Dreh

Statt normal anzureisen, landete Tom Cruise mit dem Hubschrauber mitten am „Star Wars: Starfighter“-Set – und griff sofort zur Kamera. Ryan Gosling war nicht dabei.

In Filmen wie der „Mission: Impossible“-Reihe ist Tom Cruise für seine spektakulären und waghalsigen Stunts bekannt. Mal springt er zwischen Häuserschluchten hin und her, mal hängt er an einem startenden Flugzeug. Auch abseits der Leinwand geizt er offenbar nicht mit spektakulären Auftritten. Dies belegt eine kuriose Anekdote vom Set des neuen Ablegers des „Star Wars“-Universums.

Unterbrechung der Dreharbeiten

Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling hat die Hauptrolle in „Star Wars: Starfighter“ übernommen. Kürzlich gab er beim „Happy Sad Confused Podcast“ gegenüber Josh Horowitz ein Interview, in dem er über seine Erfahrungen beim Dreh zum neuen „Star Wars“-Film sprach. Dabei berichtete er über das wohl kurioseste Ereignis, das sich an einem Tag ereignete, an welchem er nicht am Set anwesend war.

An Ryan Goslings freiem Tag erschien nämlich Tom Cruise am Set, um Regisseur Shawn Levy beim Drehen einer Action-Szene zu unterstützen. Für seinen Auftritt wählte der Action-Held eine denkbar spektakuläre Art und Weise. Anstatt ganz normal wie alle Mitwirkenden zur Arbeit zu kommen, landete Tom Cruise prompt mit seinem Hubschrauber am Set. Für die Landung mussten die Dreharbeiten kurz unterbrochen werden. Nach seiner Ankunft nahm der 63-Jährige dann direkt die Arbeit auf.

So berichtete „La La Land“-Darsteller: „Tom Cruise flog mit seinem Hubschrauber zum Set. Sie waren gerade am Drehen, als sie einen Hubschrauber hörten; sie mussten die Szene unterbrechen – und es war Tom Cruise. Er landet mitten am Set, schnappt sich eine Kamera und fängt einfach an, eine Actionszene zu drehen.“ Auf die Frage, wie es war, Regieanweisungen von Tom Cruise zu erhalten, antwortete er bloß: „Ich war nicht da.“

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Ob Tom Cruise selbst eine Rolle im Film übernehmen wird, ist nicht bekannt. Bekannt ist hingegen, bei welcher Szene er die Dreharbeiten genau unterstützte: Es handelt sich um einen Lichtschwert-Kampf im Wasser.

Wann wird „Star Wars: Starfighter“ zu sehen sein?

Zunächst können sich Fans der Reihe auf den nächsten Ableger „The Mandalorian and Grogu“ freuen. Dieser ist ab dem 20. Mai in den deutschen Kinos zu sehen. „Starfighter“ ist der übernächste Film, der im „Star Wars“-Kosmos erscheinen wird – ab dem 26. Mai 2027 ist es soweit.

Neben Ryan Gosling sind in dem Film unter anderem Flynn Gray, Amy Adams, Mia Goth, Matt Smith und Adam Pierre zu sehen.